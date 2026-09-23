Il pacco con 5 kg di marijuana arriva a casa. Ma i 'corrieri' erano Carabinieri

Operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomibile di Rimini, che hanno arrestato in flagranza un 48enne albanese, pregiudicato, residente a San Leo, accusato di detenzione ai fini di spaccio. L'indagine è scattata dopo la segnalazione del responsabile di un centro spedizioni, insospettito da un pacco arrivato dall'estero. All'interno del plico i militari hanno scoperto oltre 5 chili di marijuana, confezionata sottovuoto e nascosta tra le spezie per eludere i controlli. D'intesa con la Procura, gli investigatori hanno organizzato una "consegna controllata": travestiti da fattorini e a bordo di un vero furgone per le consegne, i Carabinieri hanno raggiunto l'indirizzo indicato, in una zona isolata dell'entroterra riminese.

Lì hanno trovato ad attendere il 48enne albanese che, sostenendo di aspettare prodotti per capelli, ha firmato la bolla con il nome di un ignaro cittadino letto sulla cassetta postale. Bloccato subito dopo il ritiro, l'uomo è stato smascherato: la perquisizione ha svelato che l'immobile era una "casa fantasma", disabitata e priva di arredi, usata solo come copertura per le spedizioni. Droga e cellulare sono stati sequestrati, mentre l'arrestato è stato condotto nel carcere di Rimini.