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Il futuro delle spiagge

Concessioni demaniali. De Pascale a Salvini: irrispettoso scaricare sui Comuni

In foto: Michele De Pascale
Michele De Pascale
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Redazione
   
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"Se fossi ancora sindaco chiederei al governo di riprendersi le spiagge". Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, a Rimini per l'inaugurazione della fiera sulla space economy, sbotta sull'incertezza che avvolge ancora le gare per le concessioni demaniali marittime. Lo riporta l'agenzia Dire. "Faccio un appello veramente accorato al ministro Matteo Salvini - sottolinea ai giornalisti - ha avuto il massimo della disponibilità e della collaborazione da questo territorio, e lo ha anche riconosciuto in più circostanze". Si è lavorato sul bando tipo "con grande spirito di collaborazione - aggiunge - ma non sappiamo cosa succederà". Ci sono, infatti, prosegue, "rinvii continui, non sappiamo quali saranno le linee guida" e "i Comuni ricevono il messaggio dal governo di aspettare e dall'Agcom arrivano le lettere che li mette in mora". Per de Pascale "non è serio, io non sono più sindaco, ma oggi se fossi un sindaco italiano chiederei al governo di riprendersi le spiagge, perché è assolutamente irrispettoso continuare a scaricare sui Comuni la gestione di una partita così importante, giocare sul futuro di un settore economico come quello del turismo balneare e continuare solo a rinviare".

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