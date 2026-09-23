Area di piazza Marini a Santarcangelo. Presentate le modifiche alla viabilità

Si è svolto martedì sera alla Biblioteca Baldini di Santarcangelo un incontro per presentare il progetto di riorganizzazione della sosta e della viabilità in piazza Marini e lungo le vie limitrofe. Il progetto prevede innanzitutto diverse modifiche ai sensi di marcia. Il tratto di via Andrea Costa compreso tra via Daniele Felici e via Montevecchi diventerà a senso unico con direzione da via Montevecchi verso piazza Marini, mentre chi arriva dalla zona Fornace avrà l’obbligo di svolta a sinistra in via Daniele Felici. Quest’ultima diventerà a senso unico fino a via Giordano Bruno; il rimanente tratto sarà a senso unico da via Ugo Braschi in direzione centro, al fine di ridurre la pericolosità in fase di immissione su via Braschi e ordinare i flussi veicolari nei raccordi con le arterie principali del centro urbano.

Lungo il tratto di via Andrea Costa che va da via Montevecchi a via Daniele Felici è previsto l’ampliamento del marciapiede lato negozi e degli spazi pedonali con il ridisegno della segnaletica stradale in corrispondenza della piazzetta del Lavatoio. Piazza Marini, invece, sarà accessibile da via Daniele Felici con uscita obbligata su via Verdi, in cui sarà invertito il senso unico di marcia nel tratto tra via Giordano Bruno e la piazza stessa.

Altre modifiche dei sensi di marcia riguarderanno la viabilità di raccordo tra via Montevecchi e via Daniele Felici nella porzione del quadrante posta tra via Braschi e la ferrovia. In particolare, via Nino Bixio, dove è presente anche la scuola dell’infanzia “Il Drago”, diventerà a senso unico con direzione via Daniele Felici-via Montevecchi, consentendo così la definizione di un nuovo percorso pedonale e di alcuni stalli di sosta dedicati all’accessibilità della scuola materna.

la planimetria

Presenti all'incontro il sindaco Filippo Sacchetti, la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e i tecnici comunali. “Si tratta di un progetto sperimentale che si inserisce nella più ampia strategia di rigenerazione urbana del centro e di revisione della viabilità della Città dei 15 minuti” commenta il sindaco Sacchetti. “Le modifiche alla viabilità rappresentano infatti un primo passo in vista dei futuri interventi di rigenerazione dell’asse storico della via Emilia già inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2027/2029, con l’obiettivo di ricucire piazza Ganganelli e piazza Marini, due luoghi simbolo della nostra città”.