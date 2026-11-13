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domande entro il 18 dicembre

Bando da 30mila euro per le attività dell'hub Cattolica Centro

In foto: via Bovio Cattolica
via Bovio Cattolica
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Redazione
   
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Nuovo step nel progetto di rigenerazione urbana dell’hub “Cattolica centro” di via Bovio: al via il bando di 30mila euro per le attività economiche dell’hub. Le richieste devono essere presentate entro il 18 dicembre 2026. I contributi sono concessi a fondo perduto nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile (al netto dell’Iva), fino a un massimo di 10mila euro per impresa. Uno dei requisiti per la presentazione della domanda di ammissione al contributo è l’adesione dell’attività economica all’accordo di partenariato relativo all’Hub urbano “Cattolica centro”. Tra gli interventi finanziabili, rientrano la riqualificazione estetica e strutturale come il rifacimento delle vetrine, la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali, le opere per migliorare l’accessibilità, il posizionamento di nuove tende, l’installazione di insegne e arredi per dehors (conformi ai regolamenti comunali), l’acquisto di attrezzature e arredi così come l’acquisto di hardware, software, licenze, servizi cloud, gestionali di magazzino e realizzazione o restyling di siti internet con funzionalità e-commerce. Anche le spese tecniche rientrano tra i costi ammissibili come la progettazione, la direzione lavori e il collaudo (fino a un massimo del 10 per cento delle spese edili/impiantistiche).

“Stiamo proseguendo nel percorso di attuazione del primo Hub urbano della città – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo e alle attività economiche Elisabetta Bartolucci – Come previsto dalla normativa regionale sugli hub urbani, sono tre gli obiettivi del progetto: interventi strutturali di rigenerazione, eventi e commercializzazione, concessione di contributi per le imprese dell’hub. A fine ottobre abbiamo dato vita all’evento “Cattolica Sottobosco” che ha animato via Bovio e a gennaio partiremo con i lavori di riqualificazione del viale. Abbiamo attivato anche il capitolo sui contributi alle imprese con la pubblicazione del bando. Le finalità dell’Hub sono molteplici. Si punta a rafforzare e sostenere il sistema economico locale, attraverso la riqualificazione commerciale e urbana, l’innovazione delle imprese insediate nell'area dell'Hub, incentivando così anche l’insediamento di nuove attività economiche portando nuova linfa e vitalità alle aree commerciali di prossimità. Attenzione anche alla promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile”. 

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