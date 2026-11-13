L'emporio solidale di Riccione trova casa in zona stadio

Un ampio ingresso con un angolo dedicato ai più piccoli, una stanza per i colloqui, il magazzino e il market con tanti prodotti allineati sugli scaffali. L’emporio solidale di Riccione è pronto a riaprire nella nuova sede di via Busseto in zona stadio. L'inaugurazione è prevista domani (sabato) alle 14,30. La festa inaugurale, moderata dalla giornalista Simona Mulazzani, sarà aperta a tutti i cittadini, offrendo l’opportunità di visitare i locali completamente rinnovati, incontrare i volontari e scoprire da vicino il servizio rivolto alle famiglie in temporanea difficoltà economica. La scelta dell’amministrazione comunale di individuare e mettere a disposizione una struttura stabilmente inserita nel patrimonio di proprietà dell’ente garantirà una casa definitiva per un’attività fondamentale di vicinanza e coesione sociale.

Chiuso nel dicembre 2025 quando dovette lasciare la sede nell’ex tucker la nuova realtà ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento importante per le famiglie con fragilità. Il servizio sarà gestito dalla consulta della solidarietà, composta da 14 associazioni, che collabora con le quattordici associazioni aderenti e le cinque Caritas parrocchiali del territorio. Ogni settimana saranno messi in campo una quindicina di volontari nei tre giorni di apertura, martedì e giovedì per la spesa e sabato per i colloqui.

Novità anche per l’accesso e per la soglia ISEE. Se in precedenza l’ingresso avveniva esclusivamente su segnalazione dello sportello sociale comunale, il nuovo assetto introduce canali più snelli e immediati. I residenti a Riccione da almeno dodici mesi possono ora presentarsi direttamente al centro di ascolto interno all’emporio, oppure essere indirizzati dalle Caritas parrocchiali o dallo Sportello sociale comunale. Questa apertura permette di superare i filtri burocratici e intercettare tempestivamente il bisogno, avviando un colloquio personalizzato della durata di un anno per accompagnare il nucleo verso l’autonomia. In linea con le indicazioni stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha individuato la soglia di povertà a 10.140,00 euro, la giunta comunale ha recepito questo valore Isee per l’accesso alle attività dell’emporio.

Gli scaffali si riempiono grazie al banco alimentare, ma anche con le generose donazioni di aziende private ed associazioni del territorio, ma all’emporio non si fa solo spesa, ma si aiutano le famiglie a conoscere i servizi, dal doposcuola per i bimbi alla consulenze, che possono aiutarle a superare le difficoltà.

La distribuzione dei beni avviene in forma gratuita attraverso una tessera elettronica a punti, ricaricata mensilmente in proporzione ai componenti del nucleo. La dotazione prevede cinquanta punti per le persone singole, settanta per due componenti e cento per nuclei di tre o più persone, con una maggiorazione di dieci punti per ciascun figlio minorenne fino a un massimo di centocinquanta punti al mese. I punti hanno validità mensile, non sono cumulabili e consentono di fare la spesa fino a tre volte al mese tra generi di prima necessità, alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, per la casa e articoli per la scuola. Gran parte dei generi di prima necessità è assicurata grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea, integrati dalle raccolte solidali promosse a livello cittadino. A occuparsi del regolare ritiro e dello stoccaggio delle merci presso il Banco alimentare di Imola sono i volontari della Consulta.

“Consegnare alla città questi locali ristrutturati significa rafforzare la rete di protezione e coesione sociale a favore delle persone più bisognose - evidenzia la sindaca Daniela Angelini - .In un momento in cui i rincari e il costo della vita mettono a dura prova i bilanci domestici, l’amministrazione comunale ha scelto di investire con determinazione sul benessere della comunità garantendo un presidio decoroso e accogliente. L’emporio non è un semplice intervento di assistenza materiale, ma incarna una precisa visione civica: fare in modo che nessuno resti indietro né si senta solo di fronte alle difficoltà.”

“L’apertura dell’emporio segna un salto di qualità nelle politiche di prossimità del Comune, anzitutto perché mettiamo a disposizione una sede definitiva entrata stabilmente nel patrimonio dell’amministrazione comunale - sottolinea l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli - Accanto alla certezza degli spazi, la grande novità che abbiamo introdotto consiste nelle modalità di accoglienza per facilitare e rendere immediato l’accesso al presidio. Se in precedenza l’ingresso avveniva esclusivamente su segnalazione dello sportello sociale comunale, oggi chiunque si trovi in un momento di fragilità economica può presentarsi direttamente al centro di ascolto dell’emporio.”

"Quando abbiamo chiuso, a dicembre 2025 - aggiunge Roberto Mengucci, presidente della Consulta - aiutavamo 50 famiglie, che poi non abbiamo abbandonato ma sono state prese in carico dalle Caritas parrocchiali che hanno fatto un importantissimo lavoro. Da domani speriamo che questo luoghi diventi punto di riferimento per le tante famiglie del territorio in difficoltà. Se ne contano almeno 400".