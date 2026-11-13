Hub urbani. Zanzini (Confcomm.): ora serve una regolamentazione specifica

Confcommercio plaude alla pubblicazione dei bandi dedicati alle imprese degli hub urbani di Rimini, Riccione e Cattolica parlando di un passaggio importante per il futuro del commercio di prossimità e per la rigenerazione dei centri cittadini. "Rappresentano un'opportunità di crescita rivolta alle imprese - dichiara il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini -, chiamate oggi ad affrontare trasformazioni profonde e difficoltà strutturali. È un risultato importante, che riconosce il valore di un percorso in cui Confcommercio ha creduto fin dall'inizio, contribuendo attivamente al coinvolgimento degli operatori commerciali e alla costruzione degli hub stessi; in tal senso i nostri uffici – mi preme evidenziarlo - sono già pronti a supportare gli imprenditori che desiderano istruire la pratica per la partecipazione ai bandi". Per Confcommercio però la pubblicazione non può rappresentare un punto di arrivo. Accanto ai contributi, infatti, è necessario proseguire il confronto con le amministrazioni comunali per arrivare ad una regolamentazione specifica degli hub urbani, capace di orientare lo sviluppo commerciale e migliorare progressivamente la qualità dell'offerta presente nei diversi territori. "Adesso dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti – prosegue Zanzini –. Gli hub non vanno interpretati esclusivamente come perimetri geografici in cui distribuire risorse alle imprese. Devono diventare veri e propri strumenti di programmazione e governo dell'economia urbana. Per questo riteniamo fondamentale continuare a lavorare insieme ai Comuni alla definizione di regolamenti e indirizzi che consentano di qualificare l'offerta commerciale, valorizzare le attività di qualità, favorire l'insediamento di nuove imprese coerenti con l'identità dei luoghi e contrastare quei fenomeni che rischiano di impoverire la proposta commerciale dei centri storici delle nostre città". "In questo senso dobbiamo poi lavorare affinché le vetrine spente tornino ad accendersi – sottolinea Zanzini –, ma non possiamo pensare che qualsiasi nuova apertura rappresenti automaticamente un valore aggiunto. La sfida è attrarre attività che portino qualità, servizi, innovazione e valore al contesto urbano. Non vogliamo semplicemente riempire i negozi sfitti, vogliamo riempirli di attività che arricchiscano la qualità commerciale e l'attrattività delle nostre città. Per questo servono una visione d'insieme e strumenti regolamentari che aiutino a costruire un'offerta commerciale equilibrata, evitando concentrazioni eccessive di attività omologate e favorendo la diversificazione delle proposte". Il presidente torna poi sul tema della pianificazione urbanistica e commerciale, "che deve tornare a essere uno strumento strategico per governare le trasformazioni delle nostre città. Non si tratta soltanto di disciplinare le nuove aperture, ma di orientare lo sviluppo delle attività economiche, favorendo un equilibrio tra commercio, servizi, residenzialità e vocazione turistica dei territori". La sfida, secondo Confcommercio, è quindi quella di passare da una logica di semplice sostegno alle imprese ad una visione più ampia, nella quale gli incentivi economici siano accompagnati da politiche commerciali capaci di incidere concretamente sulla composizione, sulla qualità e sull'attrattività del tessuto economico urbano. "La qualità dell'offerta commerciale è un elemento fondamentale per la competitività delle nostre città; dobbiamo lavorare per avere attività migliori, diversificate e in grado di rispondere alle aspettative di turisti, clienti e visitatori e dobbiamo evitare che i centri storici e le principali aree commerciali perdano progressivamente la loro identità, puntando su un mix equilibrato di attività, servizi, innovazione e valorizzazione delle peculiarità locali". Sugli hub urbani, conclude poi Zanzini, la Confcommercio è pronta a collaborare coi comuni ma servono "visione condivisa e regole chiare" per consentirne il pieno sviluppo.