Sei una ragazza e vai bene a scuola? A Bellaria c'è lo sconto se prendi il taxi

La Giunta comunale di Bellaria-Igea Marina ha varato una nuova leva che guarda alla mobilità, per far vivere la città a chi non ha un mezzo di trasporto proprio, in particolare persone anziane, disabili adulti e ragazze. La somma stanziata dal Comune è di 13.500 euro, equamente divisi per tre distinti rimborsi ad altrettante categorie di beneficiari: ‘Taxi Senior’ per tutti i cittadini residenti di età pari o superiore a 70 anni, quindi nati prima del 1956; ‘Taxi Rosa’ dedicato alle cittadine di età compresa fra i 16 e i 21 anni, quindi nate tra il 2005 e il 2010; ‘Taxi Mobility’ per i cittadini maggiorenni con invalidità civile totale o parziale sopra il 75%, o in condizione di disabilità. Per tutte le categorie di beneficiari, requisito economico per accedere al contributo è il possesso di ISEE ordinario 2026 non superiore a 18.000 euro; per quanto riguarda ‘Taxi Rosa’, concorrerà alla determinazione della graduatoria anche il ‘merito’, ossia l’ultimo risultato scolastico/accademico conseguito. I contributi per l’utilizzo del taxi (non cumulabili) arriveranno sino a 150 euro per ogni avente diritto, precisando che i beneficiari della misura potranno poi chiedere il rimborso delle corse effettuate a partire dal 1^ gennaio 2027.



“Un’iniziativa sperimentale che, favorendo la mobilità, vuole incentivare la socializzazione e l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero. Una misura che non sostituisce ma integra risorse e progetti già messi in campo dall’Amministrazione Comunale ad esempio per i trasferimenti delle persone fragili e legati a sanità e visite mediche”, spiega l’Assessore al Welfare Ivan Monticelli, in concomitanza con la messa online del bando che disciplinerà l’aggiudicazione dei contributi; scadenza dell’avviso fissata al 6 dicembre prossimo.