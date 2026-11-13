Ospedale Cervesi: la Fondazione Simoncelli dona un sistema per anestesia

Si arricchisce di una nuova attrezzatura tecnologica la dotazione del blocco operatorio dell'Ospedale “Cervesi” di Cattolica, grazie alla generosità della Fondazione Marco Simoncelli, che ha donato un sistema per anestesia e monitoraggio Atlan A350, destinato all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Riccione-Cattolica.

Il nuovo sistema, un'apparecchiatura per anestesia di alta fascia, mette a disposizione dei professionisti tecnologie avanzate per la gestione dell'anestesia e della ventilazione durante gli interventi chirurgici. Dotato di sistemi di controllo e monitoraggio, il dispositivo contribuisce alla sicurezza delle procedure anestesiologiche e rappresenta un ulteriore supporto alla qualità dell'assistenza e all'attività chirurgica svolta presso il presidio.

Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti Bianca Caruso, direttrice della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Riccione-Cattolica; Ardigò Martino, direttore del Distretto di Riccione; Antonella Potalivo, direttrice dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Riccione-Cattolica, insieme all'équipe del reparto; Paolo e Rossella Simoncelli e Kate Fretti, della Fondazione Marco Simoncelli onlus; Franca Foronchi, sindaca di Cattolica, e Nicola Romeo, assessore ai Servizi socio-sanitari del Comune di Cattolica.

“Il blocco operatorio dell'Ospedale di Cattolica si distingue per un modello organizzativo multispecialistico - ha spiegato Bianca Caruso, direttrice del presidio ospedaliero di Riccione-Cattolica - che consente a professionisti provenienti anche da altri presidi aziendali di svolgere qui la propria attività chirurgica. Si tratta di un'organizzazione che favorisce l'integrazione tra le diverse specialità e un utilizzo appropriato delle risorse all'interno della rete ospedaliera aziendale. La nuova attrezzatura donata dalla Fondazione Marco Simoncelli si inserisce in questo modello, contribuendo a sostenere l'attività del blocco operatorio e il lavoro dei professionisti”.

“Come Fondazione abbiamo scelto di sostenere le esigenze dei professionisti sanitari, cercando di capire quali attrezzature possano essere realmente utili per migliorare il loro lavoro – le parole di Paolo Simoncelli della Fondazione Marco Simoncelli - Oggi siete voi a ringraziare noi, ma in realtà siamo noi a dover ringraziare tutte le persone che, nel ricordo di Marco, continuano a sostenere la fondazione con le loro donazioni. È grazie alla loro generosità che possiamo realizzare questi progetti e offrire un contributo concreto. Vedere l'entusiasmo con cui vengono accolte queste iniziative ci fa molto piacere e ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

“Un ringraziamento sincero alla Fondazione Marco Simoncelli per questo gesto di grande generosità – ha affermato la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, anche a nome dell'assessore ai Servizi socio-sanitari, Nicola Romeo - Di fronte a un dolore immenso, la famiglia Simoncelli, nel ricordo di Marco, ha dato vita a progetti concreti a beneficio dell'intera comunità. La donazione di questa apparecchiatura rappresenta un contributo prezioso per l'Ospedale Cervesi, un presidio di dimensioni contenute ma di fondamentale importanza per il nostro territorio, dove tecnologie moderne e professionalità del personale sanitario devono andare di pari passo. Un riconoscimento va quindi anche ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori che, con competenza e dedizione, garantiscono quotidianamente un servizio prezioso per la nostra comunità”.