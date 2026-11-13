Formazione sull'autismo per la Polizia locale anche a Riccione, Misano e Coriano

Si è svolto oggi, presso la sede del Comando intercomunale della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, un importante incontro di sensibilizzazione e formazione dedicato alle caratteristiche dello spettro autistico quale particolare condizione del neurosviluppo della persona ma non malattia. L'iniziativa, nata su proposta dell'associazione Rimini Autismo in collaborazione con l'Ausl Romagna, ha l'obiettivo di dotare gli agenti degli strumenti operativi necessari per riconoscere le persone nello spettro e gestire con efficacia e sensibilità eventuali situazioni di crisi durante il servizio quotidiano. All'apertura dei lavori hanno portato i saluti istituzionali la vicesindaca di Riccione Sandra Villa e l'assessore alla Sicurezza di Misano Adriatico Filippo Valentini, a testimonianza della piena sinergia tra le amministrazioni comunali del Corpo di Polizia locale.

La giornata di approfondimento risponde alla necessità concreta di adeguare la preparazione professionale degli operatori di Polizia locale all'aumento significativo delle diagnosi registrato sul territorio. Durante il servizio di prossimità e di presidio urbano, gli agenti rappresentano spesso il primo punto di riferimento per i cittadini in difficoltà. Acquisire competenze specifiche sulle modalità comunicative e comportamentali delle persone autistiche permette di prevenire fraintendimenti, ridurre i fattori di stress ambientale e garantire interventi tempestivi e rassicuranti sia per i diretti interessati, sia per le loro famiglie, sia per il pubblico circostante.

Saper ascoltare, riconoscere e gestire le possibili reazioni delle persone nello spettro autistico, conoscere le reazioni neurofisiologiche involontarie dovute a un sovraccarico sensoriale, emotivo, cognitivo o sociale quali ad esempio il “meltdown” o lo “shutdown”, rappresenta un percorso formativo fondamentale per sapere come comportarsi in maniera professionale, mantenendo un approccio sicuro ed adeguato, evitando inopportune e pericolose forzature.

L'appuntamento odierno si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione istituzionale e sanitaria che ha già riscosso grande partecipazione nei mesi scorsi presso il Comando di Rimini, durante lo scorso inverno, e a Cattolica in primavera, con il coinvolgimento anche del Comune di San Giovanni in Marignano.