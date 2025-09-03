  
arrestato 23enne

Bagnino scopre dalle telecamere il furto nel bar ristorante in spiaggia

In foto: La vettura dei carabinieri davanti al tribunale di Rimini
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Mer 3 Set 2025 16:59 ~ ultimo agg. 17:27
E' stato svegliato all'alba di oggi (mercoledì) dall'attivazione del sistema di allarme anti-intrusione collegato al cellulare e grazie alle telecamere di videosorveglianza ha riscontrato la presenza di un ladro all'interno del bar ristorante. Così, senza perdere neanche un secondo, il titolare dello stabilimento ha chiamato i carabinieri, che si sono precipitati all'altezza del Bagno 65 di Riccione. All'arrivo delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile, il ladro è stato intercettato nelle immediate vicinanze. Si tratta di un tunisino di 23 anni

Il giovane nordafricano, travisato con cappello e con indosso abiti scuri, aveva da poco forzato una finestra basculante per introdursi all’interno dello stabilimento, danneggiando l’infisso e cercando di manomettere la telecamera a circuito chiuso per impedirne la registrazione. La rapida segnalazione del bagnino, però, ha consentito alle pattuglie di arrestare per furto aggravato il ladro prima che potesse svaligiare il locale e allontanarsi. 

Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della caserma, questa mattina il 23enne è comparso in tribunale per la direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, l'ha rimesso in libertà in attesa dell'inizio del processo.

