Rimini capitale del Wellness. Taglio del nastro in Fiera per la 20esima edizione

Fare in modo che lo sport, e la mobilità in particolare, diventi qualcosa che accompagni le persone durante tutta la loro vita. Taglio del nastro in fiera Rimini per la ventesima edizione di Riminiwellness, l'appuntamento internazionale dedicato al benessere di Italian Exhibition Group.

E il presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia, e della Conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga, "appassionato" come lui stesso sottolinea, non può mancare. E proverà anche qualche attrezzo di ultima generazione: "Ho già visto qualcosa, ma non faccio nomi di marche", si ferma con i giornalisti. Comunque, "anche da un punto di vista economico- rimarca- il sistema produttivo italiano legato allo sport e al fitness è di altissima qualità, vende in tutto il mondo e qui in Emilia-Romagna avete degli esempi straordinari". L'Italia, prosegue, ha "un problema strutturale, quello dell'abbandono dell'attività motoria soprattutto delle persone lavorative". Che "si ripercuote, con l'avanzamento dell'età, in problemi di cronicità", andando ovviamente a pesare sul servizio sanitario nazionale, ma soprattutto diminuendo la qualità di vita degli individui. "Eventi come questo- mette in luce Fedriga- aiutano a portare la cultura dello sport all'interno della nostra famiglia, che non vuol dire creare degli olimpionici ma vuol dire far sì che la prevenzione, e la mobilità, tra le principali prevenzioni insieme alla nutrizione, entrino a far parte della vita quotidiana dei nostri cittadini". La cultura della salute, continua il presidente, può anticipare patologie e anche il Sistema sanitario in generale deve "attrezzarsi affinché chi si rivolge alla parte sanitaria non ci si rivolga quando la patologia è insorta, ma se ne anticipi l'insorgere". Sport e mobilità, conclude, rappresentano "un driver importante per il turismo".

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Riminiwellness, concorda il sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro, è "un appuntamento fondamentale per lo sport italiano, tra i più importanti a livello mondiale, la rappresentazione plastica di come lo sport stia sempre più entrando nelle dinamiche sociali. Come ministero dell'Ambiente siamo qui per rappresentare il connubio tra sport e ambiente che c'è sempre stato e che noi stiamo cercando di strutturare al meglio". In questi 20 anni, concorda il presidente di Ieg Maurizio Ermeti, "siamo riusciti a costruire un evento che oggi è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Siamo riusciti a stare vicini alle aziende italiane che si occupano di questo settore. Abbiamo promosso la cultura dello stare bene, del movimento fisico come modo per vivere meglio con se stessi, per avere una buona forma fisica ed essere in salute".

E in questi 20 anni, osserva, è diminuita la sedentarietà degli italiani e l'Italia con le sue più di 7.500 palestre si è conquistata il quarto posto a livello europeo nel mercato del wellness che sta crescendo a livello globale in maniera esponenziale. A questo mondo, continua Ermeti, Ieg dedica 190.000 metri quadrati di superficie, 30 padiglioni, con piscine, 400 brand, 12 palchi e 2.000 ore di allenamento. Insomma "si può dire con questo 20esimo anno Riminiwellness è diventato a tutti gli effetti il place to be, il posto dove tutti gli appassionati e tutte gli operatori dell'industria di questo settore non possono mancare".

È "un bel compleanno", concorda l'assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, e "quest'anno il tema è andare oltre, Go through, alle proprie esperienze e ambizioni, cercare qualcosa di nuovo e di diverso, e di mettersi in gioco". In base a una recente ricerca Istat l'80% dei cittadini emiliano-romagnoli pratica regolarmente attività sportiva, "siamo in una terra che è di per sè una grandissima arena sportiva con persone. E a questo uniamo anche l'esperienza del turismo. Una strategia molto precisa" perché gli investimenti nei lungomari riqualificati, nei palazzetti, negli impianti sportivi "fanno bene in primis ai cittadini, elevano la qualità della vita, e ovviamente siamo un grandissimo teatro per tutti coloro che vengono a visitarci".

Per Rimini, è raggiante il sindaco Jamil Sadegholvaad, è "un weekend straordinario", tra fiera e concerto di Vasco Rossi, "la garanzia di una città strapiena di gioia e di energia positiva, fatta di musica e fatta di benessere fisico". Riminiwellness è frutto di una scelta fatta da Riminifiera quando il Festival del fitness si trasferì a Firenze. "Una scelta vincente e che si è anche orientata verso una concezione diversa del benessere fisico, una volta fatto più di muscoli grossi adesso veramente di benessere" e una scelta, conclude, "connaturata alla direzione di sviluppo della città", tra lungomare pedonalizzati con aree benessere.