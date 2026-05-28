Accoltellati a Villa Verucchio. Il contributo della Fondazione Vittime Reato

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato presieduta da Carlo Lucarelli ha liquidato un sostegno economico a tutte e quattro le persone ferite a colpi di coltello durante l'aggressione avvenuta a Villa Verucchio il 31 dicembre 2024. Lo annuncia la sindaca Lara Gobbi ringraziando la Fondazione, come pure Ausl Romagna, che "fin da subito nelle persone di Mirco Tamagnini e di Elena Soldati ha offerto e fornito il supporto psicologico alle vittime della drammatica vicenda". Le vittime furono ferite da Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, che poi fu colpito a morte dal comandante della stazione dei Carabinieri, Luogotenente Luciano Masini, che ricevette per questa azione un encomio solenne dal Comandate dell'Arma e fu insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella della medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri, ricorda la sindaca di Verucchio. La prima cittadina ci tiene anche a ringraziare il Comune di Rimini, "che con l'assessore Francesco Bragagni e lo staff del sindaco ha fornito una valida assistenza tecnica nella procedura documentale al fine dei contributi da parte della Fondazione". L'amministrazione e la comunità verucchiese, conclude Gobbi, "come pure la stessa Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, restano a disposizione delle persone coinvolte nei tragici fatti con vicinanza e disponibilità per ulteriori eventuali esigenze".