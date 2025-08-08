  
Autovelox alla Curva del Fattore sulla Flaminia a Riccione. Presto l'accensione

In foto: la curva del fattore a Riccione
la curva del fattore a Riccione
Sarà attivato a breve in via Flaminia a Riccione il nuovo impianto automatico per il controllo della velocità alla cosiddetta Curva del Fattore. L'autovelox sarà posizionato nello stesso posto in cui da tempo la Polizia locale effettuava il controllo presidiato ma in questo caso si tratterà di una rilevazione automatica, permanente e non presidiata (come recita il decreto della Prefettura).
L’amministrazione spiega che si tratta di "un passaggio significativo del percorso intrapreso per il contenimento della velocità e la salvaguardia della sicurezza stradale". I dati raccolti dal monitoraggio sul traffico evidenziano infatti un diffuso mancato rispetto dei limiti di velocità: tra il 72% e l’82% dei veicoli supera il limite di 50 km/h, soprattutto nelle ore notturne, con punte che superano anche i 120 chilometri orari, come emerso dai controlli. Il tratto di via Flaminia è stato negli anni teatro di gravi incidenti ed è particolarmente insidioso per la presenza di numerose intersezioni a raso che limitano la visibilità degli automobilisti.
La ex Strada statale 16 negli ultimi cinque anni è l’arteria, all’interno dell’abitato di Riccione, con maggior tasso di incidentalità.
Nella riunione del Comitato operativo viabilità della Provincia di Rimini dello scorso 7 agosto, dai dati forniti dalla Polizia stradale, è emerso che la maggior parte degli incidenti più gravi si verifica in ambito urbano, su tratti rettilinei, principalmente a causa di scontri frontali.
Il comando di Polizia locale riccionese sottolinea che il nuovo impianto, in un sito ormai conosciuto dalla cittadinanza ed evidenziato da una segnaletica più visibile,, rappresenta uno strumento efficace per la sicurezza stradale in quanto abitua a rallentare e mantenere un comportamento di guida prudente a tutela della propria ed altrui incolumità.

