Auto storiche, il GP Nuvolari arriva a Rimini. Le limitazioni al traffico

Rimini si prepara ad accogliere la 35a edizione del Gran Premio Nuvolari, l'evento internazionale di regolarità per auto d'epoca che rende omaggio al leggendario pilota Tazio Nuvolari. 300 gli equipaggi provenienti da tutto il mondo impegnati su un percorso di 1.100 km che si snoda tra i paesaggi di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino.

gpnuvolari.it

Il programma a Rimini

La tappa di venerdì 19 settembre vedrà le auto, dopo aver attraversato la Pianura Padana e le colline emiliano-romagnole, raggiungere la costa adriatica. Gli equipaggi, dopo aver passato l'Autodromo di Modena e il circuito cittadino di Forlì, terminano la tappa a Cesenatico e faranno il loro arrivo a Rimini intorno alle ore 21, con le auto che sosteranno in Piazzale Fellini.

Sabato 20 settembre le auto che partiranno da Rimini verso la Toscana, l'Umbria e le Marche. Il culmine della giornata si avrà con il ritorno a Rimini (intorno alle ore 18:30), dove le auto sfileranno in una passerella d'onore in Piazza Tre Martiri prevedendo l’arrivo, con sosta per la notte, nel suggestivo Parco Fellini. La serata culminerà con il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari nella cornice del Grand Hotel Rimini. Domenica 21 settembre, le auto si rimetteranno in moto alle ore 7:00 per la tappa finale, che le riporterà a Mantova, città d'origine del "mantovano volante".

Le modifiche alla circolazione

Per rendere possibile lo svolgimento della manifestazione, nelle giornate del 19, 20 e 21 settembre e per permettere il passaggio e la sosta delle auto, il Comune di Rimini regolamenta come segue la circolazione in centro storico e sul Lungomare Tintori in corrispondenza della Rotonda del Grand Hotel.

CENTRO STORICO

In particolare nella giornata di sabato 20 settembre, affinché i veicoli partecipanti alla manifestazione possano transitare lungo Corso D'Augusto, nel tratto che va dall’Arco d’Augusto (Largo G. Cesare) a Piazza Tre Martiri, in senso contrario a quello consueto di marcia, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 circa, è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare del Corso d'Augusto, nel tratto suddetto e il divieto di sosta con rimozione coatta. La Piazza Tre Martiri sarà invece chiusa al traffico dalle ore 17.00 alle ore 21.30.

Le vie traverse, lato mare e monte, conducenti a questo tratto di Corso D'Augusto e a Piazza Tre Martiri, diventeranno pertanto ‘strade senza uscita’ su cui sarà consentito il doppio senso di circolazione ai soli veicoli autorizzati (i mezzi dei residenti, veicoli diretti ai passi carrai e i veicoli diretti alle attività ricettive, se autorizzati, veicoli di fornitori delle attività economiche, mezzi di soccorso e di polizia).

Nel tratto interessato del Corso d’Augusto e in piazza Tre Martiri, negli orari di chiusura totale temporanea al traffico veicolare, è consentito unicamente il transito dei mezzi partecipanti alla manifestazione “Gran Premio Nuvolari”, che transiteranno lungo il percorso delimitato da transenne. In particolare, in piazza Tre Martiri il transito pedonale è consentito solo nelle aree esterne all'area interessata dal passaggio della manifestazione e/o dalla sosta dei mezzi partecipanti all'evento.

I mezzi del trasporto pubblico ed il trenino, qualora transitanti all’interno delle aree soggette a chiusura totale temporanea al traffico veicolare, effettueranno temporanee deviazioni di percorso, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

ROTONDA DEL GRAND HOTEL (LUCIO BATTISTI)

Dalle ore 18.00 di venerdì 19 settembre alle ore 9.00 di sabato 20 e dalle ore 18.00 del 20 settembre alle ore 9.00 di domenica 21 è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sulla corsia lato monte della Rotonda Grand Hotel.