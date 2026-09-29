  
Indietro
menu
menu

incidente autonomo

Auto fuori strada in via San Salvatore. La conducente in elisoccorso al Bufalini

In foto: Adriapress
Adriapress
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Intorno alle 13.45 in via San Salvatore a Rimini una VolksWagen T-Rock condotta da una donna di 57 anni è finita nel campo a lato della strada. La conducente avrebbe perso il controllo autonomamente: non risultano coinvolti altri veicoli. La donna è stato soccorsa dal 118 e trasferita in elicottero all'ospedale di Cesena, non dovrebbe comunque essere in condizioni preoccupanti. Sul posto anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall'abitacolo. 

Altre notizie
Polizia di Stato
DROGA NASCOSTA NEL CALZINO

Rimini, spacciava dalla camera d'albergo, arrestato un giovane a Marebello
di Redazione
l'assessora Frisoni insieme agli sportivi presenti in Regione
PRESENTAZIONE IN REGIONE

L'Emilia-Romagna si candida a capitale europea dello sport per il 2029
di Redazione
Tiziano Scarpellini (@newsrimini)
lutto a Santarcangelo

Si è spento Tiziano 'Siluro' Scarpellini, ex segretario SAP e pugile
di Redazione
l'hub all'ex mattatoio
conclusione entro l'autunno

EX Mattatoio di Riccione. In fase avanzata i lavori dell'hub dell'inclusione
di Redazione
FOTO
le due liste si presenteranno insieme a Riccione
Una lista comune

Riccione Coraggiosa e Sinistra insieme al voto alle amministrative 2027
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO