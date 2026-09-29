Auto fuori strada in via San Salvatore. La conducente in elisoccorso al Bufalini

Intorno alle 13.45 in via San Salvatore a Rimini una VolksWagen T-Rock condotta da una donna di 57 anni è finita nel campo a lato della strada. La conducente avrebbe perso il controllo autonomamente: non risultano coinvolti altri veicoli. La donna è stato soccorsa dal 118 e trasferita in elicottero all'ospedale di Cesena, non dovrebbe comunque essere in condizioni preoccupanti. Sul posto anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall'abitacolo.