Un tesoro ritrovato. Libro sul museo dell'Abbazia di Scolca, tra arte e spirito

In occasione della festività di San Francesco d’Assisi, domenica 4 ottobre alle 16, all’Abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca (oggi parrocchia di San Fortunato) sul colle di Covignano, a Rimini, sarà presentato il volume Un tesoro ritrovato. Il Museo dell’Abbazia di Scolca: cultura, arte e spiritualità, appena pubblicato da Pazzini Editore.

L’opera, introdotta dal vescovo Mons. Paolo De Nicolò (Reggente emerito Prefettura della Casa Pontificia) raccoglie tre contributi distinti e complementari (di Natalino Valentini, Johnny Farabegoli e Auro Panzetta) che propongono una rilettura innovativa di questo prezioso patrimonio culturale, privilegiando un confronto di carattere teologico-spirituale, architettonico, simbolico e liturgico.

La presentazione del libro, che prevede brevi interventi degli Autori coinvolti, sarà accompagnata dal Concerto d’organo affidato al Maestro Carlo Forlivesi (compositore e organista di fama internazionale), che eseguirà brani musicali del periodo di san Francesco e ispirati dalla tradizione francescana.

L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano riscoprire le meraviglie di questo mirabile complesso monastico benedettino olivetano.