Mercato ittico: affidata la gestione per la transizione verso il nuovo centro

È stato affidato alla Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini il servizio di gestione del Mercato Ittico all’Ingrosso di via Leurini. L'aggiudicazione arriva al termine della procedura pubblica avviata dall'Amministrazione comunale per consentire di dare continuità ad un servizio pubblico centrale per la comunità e per la filiera economica locale. La concessione - scaduta nel febbraio 2026 e poi prorogata al 31 agosto - avrà validità per quattro anni e, spiega l'Amministrazione - consentirà di accompagnare il percorso che porterà alla realizzazione e attivazione del nuovo centro polivalente per la pesca, che ospiterà i locali per l’asta del pesce. Per il concessionario, l’utile derivante dalla gestione del servizio è costituito dal riconoscimento di un corrispettivo di aggio pari al 5,55% dei ricavi.



La flotta locale oggi conta 73 imbarcazioni afferenti alla Cooperativa Lavoratori del Mare e l'ultimo Rapporto nazionale sull'economia del mare presentato a luglio ha confermato il peso del comparto: la provincia di Rimini si colloca infatti al quinto posto in Italia per incidenza del valore aggiunto dell'insieme delle filiere della blue economy - che comprende pesca, cantieristica, trasporti marittimi, turismo costiero, tutela ambientale - sull’economia provinciale, con una quota del 12,7%.



"Con l'affidamento della gestione del mercato ittico all'ingrosso diamo continuità ad un servizio primario e fondamentale per l’economia del territorio - sottolinea l'assessore alla Blue Economy Anna Montini – Si tratta di un passaggio importante, soprattutto in una fase congiunturale e storica complessa come quella che stiamo attraversando, caratterizzata dalle difficoltà del comparto nazionale della pesca, alle prese con l’aumento dei costi del gasolio e le conseguenze dirette e indirette sull'economia".

