EX Mattatoio di Riccione. In fase avanzata i lavori dell'hub dell'inclusione

Prende sempre più forma all’ex Mattatoio in viale Bergamo a Riccione, il nuovo Hub dell’inclusione e dei giovani, il cui cantiere dovrebbe concludersi in autunno. Il complesso, che gode di finanziamenti Pnrr e ha un costo complessivo di 7,2 milioni di euro, sta assumendo la sua configurazione definitiva. Sono in fase avanzata i due edifici: l’edificio A ospiterà il Polo dell’inclusione sociale, con percorsi volti a sviluppare l’autonomia dei giovani con disabilità, sale polifunzionali, ambienti per attività educative e ricreative, un centro giovanile con aree di studio e coworking, oltre a un punto ristoro aperto alla cittadinanza. L’edificio B accoglierà invece il nuovo auditorium, dotato di sale dedicate alla musica, alle prove, alla formazione e agli eventi culturali, destinato a diventare un punto di riferimento per l’aggregazione artistica del territorio.

Dopo la demolizione del muro di recinzione, avvenuta lo scorso luglio, i lavori si stanno concentrando sulla sistemazione del comparto esterno di oltre 31 mila metri quadri, che prevede un'area verde di circa 6.500 metri quadri, una piazzetta, pergolati e percorsi pedonali, per connettere la struttura con il quartiere San Lorenzo.ci saranno anche quaranta nuovi posti auto distribuiti tra viale Bergamo e viale Lombardia.



“La trasformazione dell’ex Mattatoio è un intervento che si colloca all’interno di un più ampio percorso di rigenerazione urbana della città. Un’opera che oggi questa amministrazione sta accompagnando verso il completamento, con l’obiettivo di restituire alla comunità un nuovo spazio pubblico dedicato ai giovani, all’inclusione, alla cultura e alla socialità – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. L’intervento non rappresenta soltanto il recupero di un edificio dismesso, ma la realizzazione di un nuovo luogo pubblico dedicato ai giovani, alle famiglie e all’inclusione sociale, frutto di un importante investimento che coniuga rigenerazione urbana, innovazione sociale e valorizzazione del patrimonio comunale. I progressi concreti del cantiere rendono sempre più visibile una trasformazione destinata a dare nuova vita a un’area che diventerà un punto di riferimento per il quartiere e per l’intera città”.