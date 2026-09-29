Riccione Coraggiosa e Sinistra insieme al voto alle amministrative 2027

Riccione Coraggiosa e Sinistra Italiana stanno lavorando per unire le forze in vista delle amministrative 2027 nella Perla Verde. L'obiettivo è presentarsi alle urne con una lista comune per " rafforzare e radicare nell'agenda di governo locale i temi cruciali della giustizia sociale e ambientale già presidiati da Riccione Coraggiosa, forza presente in maggioranza". La decisione è stata presa a seguito di diversi incontri delle delegazioni e di un'assemblea di Riccione Coraggiosa a cui hanno partecipato anche il responsabile regionale e quello provinciale di Sinistra Italiana, Fofò Stramandinoli e Paolo Rossi.

Tra le priorità emerse, il consolidamento dei servizi pubblici e del welfare con il potenziamento della sanità territoriale attraverso la nascita della Azienda Pubblica Servizi alla persona, alla quale il tavolo sanità di Riccione Coraggiosa lavora da più di 2 anni insieme all'assessore di riferimento Marina Zoffoli. La lista punta poi sulla prosecuzione degli investimenti sulla Comunità Energetica di Riccione e sulla cura dei quartieri e del verde.

Riccione Coraggiosa e Sinistra Italiana Rimini si aprono anche a cittadini e associazioni aprendo i propri canali social ai contributi.