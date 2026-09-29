Si è spento Tiziano 'Siluro' Scarpellini, ex segretario SAP e pugile

Si è spento a 63 anni Tiziano Scarpellini, a lungo segretario del sindacato di Polizia Sap di Rimini, fino al 2019, ex pugile e animatore del pugilato riminese. Per gli amici era "Siluro", soprannome conquistato sul ring. Ha cresciuto tanti giovani pugili, facendosi apprezzare per le sue doti umane e sportive. Tra le prime manifestazioni di cordoglio, quello del suo sindacato, della Federazione Pugilistica Italiana, del sindaco di Santarcangelo, la sua città, Filippo Sacchetti e della consigliera regionale ed ex sindaca Alice Parma.

Il messaggio della segreteria del SAP provinciale di Rimini:

È una notizia dolorosa quella della scomparsa di Tiziano Scarpellini, un sindacalista combattente che non ha mai indietreggiato nella difesa dei diritti dei colleghi e nell’impegno per mantenere alta l’efficienza e la funzionalità dell’apparato della sicurezza riminese.

Tiziano aveva assunto la guida del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia nella provincia di Rimini con l’avvento della nuova provincia. Durante i suoi mandati si è sempre contraddistinto per la grande vitalità, la costante vicinanza ai colleghi e una dedizione instancabile alla tutela del personale e alla sicurezza del territorio.

Anche dopo aver lasciato la guida del SAP, nel 2019, non ha mai fatto mancare il proprio contributo. Ha continuato a seguire con passione gli sviluppi dell’attività sindacale, ricoprendo incarichi interni di organizzazione e rimanendo, fino ad oggi, parte attiva della grande famiglia del SAP.

Tiziano lascia un vuoto profondo. Istrionico, energico, sempre positivo anche nei momenti più difficili, aveva una straordinaria capacità di rialzarsi dopo ogni caduta, proprio come sul ring, e di trasmettere la stessa forza e determinazione a chi gli stava accanto.

Era un grande combattente, dentro e fuori dal sindacato.

Oggi tutto il SAP riminese, con il dolore nel cuore, si stringe attorno alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, accompagnandolo con un grande ed affettuoso abbraccio. Ciao Tiziano, Riposa in Pace.

Il messaggio di Filippo Sacchetti:

"Ciao “Siluro”!

Ti chiamavano così perché sul ring sferravi attacchi velocissimi e qualcuno scherzando da ragazzino ti aveva detto “sembri un siluro” appiccicandoti addosso un tipico soprannome alla romagnola, ma questa volta sei stato troppo veloce: la notizia della tua scomparsa è arrivata fulminea ed è più dolorosa di tutti i pugni che hai dato prima da atleta e poi da grande maestro di sport.

A dicembre 2024, e non era la prima volta, ti abbiamo premiato nei saluti di fine anno e ti ho consegnato personalmente la “Menzione Speciale” del Comune di Santarcangelo per essere stato insignito della qualifica di maestro benemerente di pugilato dalla Federazione Italiana e della Palma di Bronzo al valore tecnico del Coni. Questo, in quello che è stato il trentesimo anno di attività con i giovani boxeur.

In tutto questo tempo hai accompagnato nella crescita centinaia di ragazzi, santarcangiolesi e non, trasformando la palestra e il quadrato in una metafora della vita. Ne hai tolti tantissimi dalla strada, li hai aiutati a diventare uomini, hai organizzato eventi in piazza Ganganelli, portato la boxe sotto le stelle, ci hai sempre pungolato sul valore di uno spazio per il pugilato nella nostra città. Sei stato un po’ un riferimento anche per noi.

E oggi, con il dolore nel cuore, voglio stringere in un grande abbraccio i tuoi cari e rivolgerti un grazie infinito a nome di tutta la comunità. La tua e nostra comunità".

Il messaggio di Alice Parma: "Ciao Siluro! Oggi per Santarcangelo è un giorno triste. Tiziano... avevi un modo franco e sincero di dire le cose, e una passione per la boxe che è stata la tua vita. La disciplina, il sacrificio, il rispetto: per te il pugilato era molto più di uno sport, era un modo di vivere e di accompagnare i giovani nella crescita. Porto nel cuore tutte le volte in cui ci siamo incontrati, quando abbiamo premiato te o qualche risultato sportivo dei tuoi ragazzi. E quante volte hai insistito sulla necessità di avere uno spazio adeguato per la boxe a Santarcangelo. Era una richiesta che tornava, perché sapevi quanto quel luogo avrebbe potuto significare per tanti. Te ne sei andato così veloce che spero tu non abbia sofferto. Ci mancheranno la tua schiettezza, la tua passione e quella presenza così riconoscibile nella vita sportiva della nostra città. Un abbraccio alla tua famiglia, alla Boxe Santarcangelo e a tutti coloro che hanno condiviso con te questo percorso."

Il ricordo di Roberto Mazzini segretario nazionale SAP:

Ciao Tiz,

Non è facile, pensare che non ci sei più, il tuo sorriso e la tua vitalità erano sempre un conforto per tutti, portavi colore allegria e gioia di vivere in ogni occasione.

Nonostante le difficoltà che ti ha riservato la vita, hai sempre combattuto come un leone, con il tuo estro, le battute e la capacita di aggregare hai insegnato a rialzarsi ogni volta che una sventura o un fatto negativo intaccava la serenità della vita di ognuno di noi.

Hai fondato il SAP riminese, senza mai abbandonarlo, custode del passato con l’occhio sui giovani e il futuro, hai sempre risposto ad ogni chiamata ad ogni richiesta ad ogni evento per il SAP e per la Polizia di Stato.

Abbiamo fatto tante battaglie insieme, ti ho seguito quando eri segretario e, quando mi hai lasciato il testimone alla guida del SAP di Rimini preziosi erano i tuoi consigli, che non mancavo mai di chiederti e che tu dispensavi sempre con grande passione.Ciao Silu, riposa in pace con Matteo.

Da Città Viva Santarcangelo: "Città Viva, e Santarcangelo, oggi hanno perso un prezioso amico che, con grande passione, ha segnato un pezzo di storia della nostra città. Ciao Tiziano "Siluro" Scarpellini"