Auto fuori controllo esce di strada e si ribalta a pochi metri dal dirupo

Questa mattina in via del Balcone a Coriano il conducente di una una Volvo ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco abbattendo il guardrail. L'auto si è fermata a pochi metri dalla scarpata del canale sottostante. Il 118 è intervenuto anche con l'elicottero ma il conducente è rimasto illeso. Sul posto anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.