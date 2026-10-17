illeso il conducente
Auto fuori controllo esce di strada e si ribalta a pochi metri dal dirupo
In foto: @Adriapress
di Redazione
1 min
Questa mattina in via del Balcone a Coriano il conducente di una una Volvo ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco abbattendo il guardrail. L'auto si è fermata a pochi metri dalla scarpata del canale sottostante. Il 118 è intervenuto anche con l'elicottero ma il conducente è rimasto illeso. Sul posto anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.
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