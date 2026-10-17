  
Indietro
menu
menu

dopo il restauro conservativo

Apre al pubblico il Centro per l'Impiego di Riccione nell'ex scuola Fontanelle

In foto: il Centro per l'Impiego di Riccione
il Centro per l'Impiego di Riccione
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Lunedì 19 ottobre apre al pubblico la nuova sede del Centro per l’impiego di Riccione presso i locali dell’ex scuola elementare delle Fontanelle di viale Puglia. Il restauro conservativo delle componenti originarie ha visto la realizzazione di volumi moderni, pienamente accessibili e ad altissima efficienza energetica.
L’opera ha mobilitato risorse complessive per 2,3 milioni di euro, da un accordo di collaborazione tra Comune di Riccione, Regione Emilia-Romagna e Agenzia regionale per il lavoro. Il quadro finanziario vede una quota di 1,4 milioni di euro derivante da fondi Pnrr gestiti dalla regione nell’ambito del programma NextGenerationEu, affiancata da un impegno di 900 mila euro a carico del bilancio comunale. 

Dal punto di vista architettonico, l’intervento ha tutelato l’identità dell’ex plesso scolastico costruito negli anni trenta, eseguendo un restauro conservativo della facciata e degli elementi storici, come la scritta elementare e la scala nella posizione originale assieme alla ringhiera. Per raggiungere la superficie complessiva di circa 590 metri quadrati, necessaria alle attività, sono stati realizzati due ampliamenti laterali dalle forme pulite ed essenziali. Tutti gli ambienti sono connessi ad ogni livello da vani scala e da un ascensore che garantisce la totale fruibilità degli spazi.

Altre notizie
dalla locandina
dal 19 al 22 ottobre

'A un passo da noi. La prossimità nel Vangelo di Marco'. La Settimana Biblica
di Redazione
i Carabinieri all'opera
due misure cautelari

Traffico di cocaina a Cattolica e armi clandestine. Operazione dei Carabinieri
di Redazione
repertorio (@Lukasz Radziejewski via Pexel)
i dati degliultimi 10 anni

Legge di Bilancio 2027. I pensionati FABI: difendere il potere d'acquisto
di Redazione
l’aula Gip-Gup del tribunale di Rimini
attesa per la decisione

Indagine sul Nucleo Falchi, gli agenti davanti al gip respingono le accuse
di Lamberto Abbati
un aereo Ryanair all'aeroporto di Rimini
Rimini gioisce, Bologna no

Aeroporti. Sui cieli dell'Emilia Romagna tira (di nuovo) aria di burrasca
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO