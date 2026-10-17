Apre al pubblico il Centro per l'Impiego di Riccione nell'ex scuola Fontanelle

Lunedì 19 ottobre apre al pubblico la nuova sede del Centro per l’impiego di Riccione presso i locali dell’ex scuola elementare delle Fontanelle di viale Puglia. Il restauro conservativo delle componenti originarie ha visto la realizzazione di volumi moderni, pienamente accessibili e ad altissima efficienza energetica.

L’opera ha mobilitato risorse complessive per 2,3 milioni di euro, da un accordo di collaborazione tra Comune di Riccione, Regione Emilia-Romagna e Agenzia regionale per il lavoro. Il quadro finanziario vede una quota di 1,4 milioni di euro derivante da fondi Pnrr gestiti dalla regione nell’ambito del programma NextGenerationEu, affiancata da un impegno di 900 mila euro a carico del bilancio comunale.



Dal punto di vista architettonico, l’intervento ha tutelato l’identità dell’ex plesso scolastico costruito negli anni trenta, eseguendo un restauro conservativo della facciata e degli elementi storici, come la scritta elementare e la scala nella posizione originale assieme alla ringhiera. Per raggiungere la superficie complessiva di circa 590 metri quadrati, necessaria alle attività, sono stati realizzati due ampliamenti laterali dalle forme pulite ed essenziali. Tutti gli ambienti sono connessi ad ogni livello da vani scala e da un ascensore che garantisce la totale fruibilità degli spazi.



