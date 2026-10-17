Traffico di cocaina e armi clandestine. Operazione dei Carabinieri in corso

È in corso, tra le province di Rimini, Roma e Pesaro-Urbino, un’operazione dei Carabinieri di Riccione in esecuzione di 18 provvedimenti emessi dal Tribunale di Rimini. Le misure arrivano a conclusione di una complessa indagine mirata a disarticolare una rete dedita al traffico di cocaina e alla detenzione di armi clandestine. L’operazione vede l'impiego dei comandi territorialmente competenti e il supporto aereo del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì.