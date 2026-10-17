tra tre province
Traffico di cocaina e armi clandestine. Operazione dei Carabinieri in corso
In foto: repertorio @Carabinieri
di Redazione
1 min
È in corso, tra le province di Rimini, Roma e Pesaro-Urbino, un’operazione dei Carabinieri di Riccione in esecuzione di 18 provvedimenti emessi dal Tribunale di Rimini. Le misure arrivano a conclusione di una complessa indagine mirata a disarticolare una rete dedita al traffico di cocaina e alla detenzione di armi clandestine. L’operazione vede l'impiego dei comandi territorialmente competenti e il supporto aereo del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì.
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