Auto contro scooter su via Emilia. 50enne in elisoccorso al Bufalini

C'è stato un incidente nel primo pomeriggio sulla via Emilia SS9 in direzione Santarcangelo, prima del distributore ESSO tra San Martino in Riparotta e Santa Giustina. Uno scooterista 50enne su un Honda SH ha impattato sulla fiancata destra di una Fiat Panda. L'auto, che proveniva dalla direzione opposta, avrebbe effettuato il taglio della doppia linea continua. Lo scooterista è stato portato in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni stabili con lesioni a un arto superiore. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è intervenuta la Polstrada per i rilievi con l'ausilio dei Carabinieri.