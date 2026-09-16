Auto con mamma e bimba a bordo si capotta su via Ravenna. Colpite auto in sosta

Un incidente per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto questa mattina su via Ravenna a Bellaria Igea Marina, all'altezza della Cagnona. Per cause da accertare un'Opel Astra che procedeva verso Rimini con la mamma alla guida e una bambina a bordo ha tamponato un Fiorino e una Peugeot in sosta sul lato destro della carreggiata. L'Astra ha capottato e mamma e bambina sono state soccorse dal 118 con codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.