senza feriti gravi
Auto con mamma e bimba a bordo si capotta su via Ravenna. Colpite auto in sosta
In foto: @Adriapress
di Redazione
1 min
Un incidente per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto questa mattina su via Ravenna a Bellaria Igea Marina, all'altezza della Cagnona. Per cause da accertare un'Opel Astra che procedeva verso Rimini con la mamma alla guida e una bambina a bordo ha tamponato un Fiorino e una Peugeot in sosta sul lato destro della carreggiata. L'Astra ha capottato e mamma e bambina sono state soccorse dal 118 con codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.
Altre notizie
il saluto a don Roberto
La comunità di Viserba Monte accoglie il nuovo parroco don Giuseppe Arcangeli
di Redazione
tra seminari e visite guidate
San Francesco al centro della Summer School del Scuola in Arte Sacra
di Redazione
su interesse pubblico
Il futuro del porto di Riccione accende il dibattito tra diffide e riflessioni
di Redazione
sabato 26 settembre
Don Ciotti alla festa della famiglia a San Lorenzo con "il coraggio dell'eresia"
di Redazione