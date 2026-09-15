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sabato 26 settembre

Don Ciotti alla festa della famiglia a San Lorenzo con "il coraggio dell'eresia"

In foto: don Luigi Ciotti @Alessandro Rocca
don Luigi Ciotti @Alessandro Rocca
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Redazione
   
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Sabato 26 settembre alle 18, in piazza San Lorenzo a Riccione, don Luigi Ciotti, il fondatore del Gruppo Abele e di Libera, sarà protagonista dell'incontro pubblico "Il coraggio dell'eresia", all'interno della Festa della Famiglia della parrocchia di San Lorenzo in Strada con il patrocinio del Comune di Riccione.

 A ricordare le origini di questo appuntamento è il parroco, don Agostino Giungi: “Negli anni Ottanta la comunità di San Lorenzo invitò il sacerdote della diocesi di Torino, già impegnato accanto ai ragazzi e ai giovani in difficoltà. L'invito era partito dalla CoAp — Cooperativa Comunità Aperta, costituita da poco in parrocchia e da cui era nata Radio Icaro. Quell'incontro - scrive don Agostino - fu molto sentito non solo dalla parrocchia ma da tutta Riccione, e segnò l'inizio di una bella amicizia.” Un'amicizia che oggi, dopo oltre quarant'anni, il quartiere rinnova.

 “Don Luigi Ciotti torna a Riccione, rinnovando un legame profondo con la nostra città — sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa —. In un'epoca segnata dal conformismo, dalla frenesia informativa e dal rischio dell'indifferenza, la sua figura rappresenta un esempio di coraggio, lucidità e impegno civile. La sua testimonianza invita a prendersi cura del bene comune, ascoltare le fragilità e assumersi responsabilità, offrendo soprattutto alle giovani generazioni uno stimolo al pensiero critico e alla partecipazione."

 Nel frattempo quella storia è cresciuta. Nel 2025 si sono succeduti tre anniversari: i sessant'anni del Gruppo Abele, i trent'anni di Libera e gli ottant'anni di don Ciotti. "Eresia" viene dal greco e significa scelta: eretico è chi sceglie, chi non si accontenta di verità di seconda mano, chi non cede al cinismo e all'indifferenza. "Vi auguro di essere eretici" è l'augurio che don Luigi ripete da anni ai suoi interlocutori.  

A Riccione ripercorrerà in prima persona la propria vocazione sacerdotale, l'impegno accanto alle persone più fragili e la lotta alle mafie condotta come movimento di cittadinanza. Non un bilancio celebrativo, ma una riflessione su ciò che oggi richiede coraggio: la coerenza tra le parole e i fatti, la responsabilità, il rifiuto del silenzio e dell'indifferenza.

 

Ingresso libero. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà presso il Palazzo del Turismo di Riccione.

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