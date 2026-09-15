prezzi accessibili
Riapre la pesca, tanto prodotto sui banchi del mercato coperto
In foto: le canocchie
di Redazione
1 min
Canocchie a 5 euro, seppiolini a partire da 15 euro, triglie e mazzancolle in abbondanza oltre a sogliole e calamari. Con la riapertura della pesca questa mattina era tanto il pescato sui banchi del Mercato Coperto di Rimini cosi come sono stati tanti gli acquirenti. Alle 11 diversi venditori avevano già terminato tutto il prodotto.
Le barche della Marineria di Rimini hanno consegnato al Mercato Ittico sul Porto molto prodotto arrivato poi nelle pescherie e al mercato coperto in centro. I pescatori prevedono che anche per i prossimi giorni vi sarà la medesima abbondanza di pescato e con prezzi che resteranno accessibili.
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