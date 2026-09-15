San Francesco al centro della Summer School del Scuola in Arte Sacra

Che cosa significa oggi custodire un patrimonio? E come può l’arte sacra diventare non soltanto qualcosa da conservare, ma un patrimonio vivo, capace di parlare alle comunità e di creare nuove occasioni di incontro? Sono alcune delle domande al centro della Summer School 2026 della Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale Religioso dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro.

L’appuntamento, dedicato quest’anno a “San Francesco, arte sacra e patrimonio di Comunità”, si svolgerà a Rimini, in occasione delle celebrazioni per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi (1226-2026). Una ricorrenza particolarmente significativa anche perché il fine settimana del 26 e 27 settembre coincide con le Giornate Europee del Patrimonio. Il tema delle Giornate - “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” - si intreccia con la proposta della Summer School, dedicata alla custodia, alla valorizzazione e alla condivisione del patrimonio culturale.

La Summer School non è pensata esclusivamente per studenti o addetti ai lavori. È un’occasione aperta a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il patrimonio artistico e religioso del territorio, approfondendone il significato storico, culturale e spirituale. È prevista una quota di partecipazione, le visite guidate sono invece offerte gratuitamente. Il programma alterna momenti seminariali, dedicati a studiosi e operatori del settore, e occasioni rivolte a un pubblico più ampio, con visite guidate condotte da esperti e studiosi del patrimonio riminese. Un’opportunità preziosa per guardare con occhi nuovi luoghi spesso conosciuti, ma non sempre realmente esplorati, attraverso la competenza di chi da anni studia e racconta il patrimonio culturale del territorio.

Il cuore della Summer School saranno i due seminari di ricerca del 25 e 26 settembre. Venerdì 25 settembre dalle 15,30 alle 18,30, nell’Aula Magna dell’ISSR “A. Marvelli” (via Covignano 265, Rimini), il seminario “Orizzonti culturali” affronterà il rapporto tra San Francesco e la rappresentazione artistica, con il saluto di Suor Nella Letizia e gli interventi di Auro Panzetta su Giotto e l’iconografia francescana, Rita Capurro, museologa e presidente dell’AMEI, sulla presenza di San Francesco nei musei ecclesiastici italiani, e Raffaella Rossi, direttrice di Saint Francis’ Ways, sugli itinerari culturali europei legati all’eredità francescana.

Sabato 26 settembre dalle 15,30 alle 18,30, nella Chiesa di Santa Maria ad Nives (Corso d’Augusto 235, Rimini), sarà invece la volta di “Esperienze e strategie a confronto”, con Valeria Villa e Francesco Angelini, per approfondire le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Interverrà anche la Biblioteca Diocesana “Mons. Emilio Biancheri” sul tema: “San Francesco nella Biblioteca Diocesana di Rimini”.

Seguirà la presentazione del volume “Trasfigurazione. Lettura evangelica dell’ultima opera di Raffaello”, con il biblista, filosofo e teologo Pietro Stefani introdotto da Natalino Valentini. A completare il percorso, venerdì 23 ottobre alle 20,45, nella Chiesa di Sant’Agostino, sarà Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco, con l’incontro “Poesia, natura e spiritualità in San Francesco d’Assisi”.

Dal 24 al 27 settembre, Auro Panzetta, Alessandro Giovanardi e Johnny Farabegoli accompagneranno i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico-artistico di Rimini e del territorio: dal Tempio Malatestiano al Tesoro della Cattedrale, dalla chiesa di San Giovanni Battista a San Croce, dal Museo della Città al Museo Renzi, fino alla Pieve e alla Cattedrale di San Leo.

Spiega Johnny Farabegoli, coordinatore della Scuola di Arte Sacra: “È questo il filo rosso dell’intera nostra proposta: il patrimonio non è qualcosa di immobile, affidato soltanto agli specialisti, ma una realtà viva che appartiene alle comunità. È la prospettiva con cui l’ISSR Marvelli propone la Summer School: partire dalla spiritualità di San Francesco e dal suo stupore per la bellezza per interrogarsi sulla responsabilità che abbiamo oggi nei confronti dei beni culturali, dei luoghi e delle memorie che ci sono stati affidati. Conoscere per custodire, custodire per condividere e dare nuova vita al patrimonio”.

Per informazioni e iscrizioni: la partecipazione ai seminari è aperta a tutti, con una quota di iscrizione. Le visite guidate sono invece gratuite e a numero programmato. Le iscrizioni devono essere effettuate entro domenica 20 settembre a questo link: https://forms.gle/8F5REwgTK983enaHA