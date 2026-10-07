Alla biblioteca di Coriano parte la nuova stagione degli incontri con l'autore

Prende il via sabato 17 ottobre la nuova stagione di “Incontri con l’autore – Autunno/Inverno 2026/27”, promossa dal Comune di Coriano e dalla Biblioteca comunale “Giovanni Antonio Battarra”. Un calendario che accompagnerà il pubblico fino a marzo con quattordici appuntamenti a ingresso libero, ospitati nella Sala della Biblioteca Battarra, tra romanzi, testimonianze, storia locale, fumetto e nuove proposte letterarie.

Ad aprire la rassegna, sabato 17 ottobre alle ore 17, sarà Gabriella Guidi con Una vita maledetta (Transeuropa), una storia ispirata a fatti reali che conduce il lettore dalle montagne dell’Albania fino a Chicago. Al centro il viaggio di Alida, costretta a trasformarsi in una “Burrnesh” per proteggere la propria famiglia e impegnata in un percorso per riconquistare identità, libertà e felicità.

Il secondo appuntamento sarà domenica 25 ottobre alle ore 21 con Lidia Laudani e il reading teatrale tratto da Un’altra vita. Sono Beatrice Pascal e questo è solo l’inizio (Edizioni WE). Una storia che affronta temi difficili e attuali come violenza, relazioni tossiche, stalking, mettendo però al centro soprattutto la possibilità della rinascita. La serata sarà arricchita dalla presenza di un attore che darà voce ad alcuni dei momenti più intensi del romanzo.

Uno spazio particolare sarà dedicato anche ai giovani autori. Martedì 20 ottobre alle ore 17 Nicolò Tonelli presenterà il fumetto Pacific Rimini, storia ambientata a Rimini tra mostri giganti, vita quotidiana e suggestioni provenienti dai manga giapponesi. Martedì 24 novembre, sempre alle 17, sarà invece la volta di Matilde Masi con Cuore Blu, romanzo d’avventura e fantasia che invita il lettore a intraprendere un viaggio tra poesia, mare e immaginazione.

Il programma proseguirà nei mesi successivi con Emiliano Procucci, Clara Piacentini, Daniele Sacco, Vittorio Brigliadori, Carla Bonvicini, Maria Giulia Fani, Raffaella Crociati, Gabriele Cicconetti, Antonella Dello Stritto e Grazia Buscaglia, componendo un percorso molto vario per temi, generi e sensibilità.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e si svolgeranno presso la Sala “Gianna Preda” della Biblioteca comunale “Giovanni Antonio Battarra” di Coriano.

Per informazioni: cstl@comune.coriano.rn.it.