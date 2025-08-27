Scatti rubati di donne riminesi pubblicati online. Il caso del forum per adulti

Dopo il caso del gruppo Facebook 'Mia moglie', dove 32mila uomini condividevano immagini intime delle partner, l'avvocatessa riminese Jessica Valentini denuncia pubblicamente la scoperta di un sito dedicato a contenuti per adulti, dal nome decisamente esplicito, 'Phica.eu', con una community focalizzata su materiale amatoriale. "Qui - spiega l'avvocatessa civilista - c'è una sezione dedicata a Rimini, dove potreste trovare foto vostre o delle vostre figlie mentre passeggiate inconsapevoli sulla spiaggia. C'è anche una sezione dedicata al 'Rimini Wellness' piena di foto scattate di nascosto alle ragazze in leggings mentre fanno la spesa, con decine di commenti squallidi".

L'avvocatessa è stata contatta di recente da una personal trainer riminese di 35 anni, che, venuta a conoscenza dell'esistenza del sito e della sezione fitness, voleva scoprire se vi fossero foto pubblicate che la ritraessero senza il suo consenso. "Iscriversi - spiega la legale - non è semplicissimo e quindi non siamo riuscite ad accedere a tutti i contenuti della community", che conta 200mila utenti registrati ed è attiva dal 2005. Inoltre il sito è già in fase di trasferimento su Telegram, dove le norme sono blande e i controlli approssimativi.

Anche Riccione ed altre località 'vantano' spazi all'interno del forum, dove sono pubblicate foto e contenuti privati di persone non consenzienti, raccolti e diffusi dagli utenti. "Le vittime - conclude l'avvocatessa Valentini - possono denunciare alla polizia Postale sia l’autore dello scatto sia chi lo diffonde, ma il problema di fondo è culturale ed è molto più difficile da estirpare".