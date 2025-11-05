OLTRE 1400 STUDENTI
Ateneo di Rimini, al Palacongressi il Career Day dell’Università di Bologna
In foto: da sinistra: Alessia Mariotti, presidente del Campus di Rimini, Claudio Melchiorri, delegato per i rapporti con le imprese e la ricerca industriale, Alice Corradi dirigente dell'Area Innovazione di Ateneo, Lorenzo Succi direttore di UniRimini.
di Redazione
1 min
Mer 5 Nov 2025
E' in corso al Palacongressi di Rimini il Career Day dell’Università di Bologna, evento che punta a mettere in contatto importanti realtà aziendali con laureande/i e neolaureate/i dell'Alma Mater. Vi hanno preso parte 57 imprese e si sono registrati a partecipare oltre 1400 ragazzi e ragazze.
