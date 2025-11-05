Passeggiata 100 cani, a Cattolica si celebrano gli amici a quattro zampe

Un pomeriggio in compagnia degli amici a quattro zampe per sensibilizzare sull’adozione dai canili, sulla pet-therapy e promuovere la cultura del rispetto e benessere animale. Fa tappa a Cattolica la “Passeggiata 100 cani”, 4^ edizione dell’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, che vede protagonisti gli amanti dei cani e i loro fidati pelosi.

L’appuntamento è per questo sabato, 8 novembre, alle ore 15, in piazzale Primo Maggio. La passeggiata è gratuita, non richiede iscrizione, ed è aperta anche a coloro che non possono portare il proprio cane. A guidare i partecipanti sarà Filippo Capriotti, youtuber e creator amatissimo dai follower, insieme con i suoi tre quattro zampe di razza collie, divenute celebri sui social: Mery, Shirley e Blue. La Passeggiata 100 cani è in collaborazione con il canile di Rimini “Stefano Cerni” che porterà i suoi cani in cerca di famiglia, con le Associazioni Be Kind e Animalì e con il fondamentale sostegno di Babalù e Oasy Italia che distribuiranno omaggi per tutti e tutte. A immortalare il pomeriggio, gli scatti di Erica Castiglioni.

“Ci fa piacere ospitare questa edizione della Passeggiata 100 cani – spiega l’Assessora ai diritti degli animali Claudia Gabellini -. Cattolica è una città pet-friendly e promuove con iniziative la relazione con gli animali da affezione. I nostri amici a quattro zampe sono diventati parte integrante delle nostre famiglie. Questa camminata è una bellissima occasione per celebrare l’amore per questi animali, un amore che ricambiano in modo incondizionato. E anche per poter trovare una famiglia a chi è ospite del canile. Grazie a Filippo Capriotti per la passione e l’impegno che dedica a questo evento e al suo amore per i cani. Vi aspettiamo sabato!”. È richiesto solo il guinzaglio a coloro che porteranno il cane.