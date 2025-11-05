Truffa segnalata dall'Ausl Romagna. Il mittente CUUP che trae in inganno

Alcuni cittadini hanno segnalato agli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Ausl della Romagna di aver ricevuto degli SMS sul proprio cellulare, con mittente la sigla CUUP, con nel testo l’invito a “contattare con urgenza i nostri uffici C.U.P. Centro Unico Polivalente al numero 899021304 per informazioni che la riguardano”.

E' una truffa, come spiega l'Azienda sanitaria: "Avvisiamo che non si tratta in alcun modo di un servizio dell’Azienda Usl della Romagna, ribadendo come già in altri casi analoghi che non effettua questo genere di comunicazioni all’utenza da numeri speciali e soprattutto non chiede soldi, ma sono quindi tentativi di truffa e si invitano pertanto i cittadini a non richiamare i numeri indicati e a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine".