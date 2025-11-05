Green o Grey economy? Ecomondo e la "solita" congestione del Rione Clodio

"In Fiera ci sono gli Stati Generali della Green Economy mentre nel Rione Clodio c’è la Grey Economy per i gas di scarico che siamo costretti a respirare 365 giorni all’anno". Un amaro post del comitato dei Residenti del Rione Clodio di Rimini torna a riaccendere i riflettori su traffico e smog lungo la via Ducale, in questi giorni particolarmente congestionata. "La Polizia Locale indossa le mascherine per proteggersi, bravi, fanno bene a salvaguardare la loro salute, noi le dovremmo portare tutto l’anno vivendo in un canyon dove passano migliaia di mezzi al giorno con aria irrespirabile. Molti residenti hanno stanze anche a piano strada per cui si può immaginare che rischi corrono per la loro salute".

I residenti si rivolgono agli assessori Montini e Morolli e chiedono anche una presa di posizione del Partito Democratico: "La salute dei cittadini che amministrate viene in secondo piano rispetto agli interventi che realizzate. Noi siamo un caso di scuola del modo di operare di questa Giunta e della precedente. Si decide di chiudere il Ponte di Tiberio senza prima creare l’indispensabile alternativa-chi se ne frega-sacrifichiamo il Rione Clodio e lo trasformiamo in uno spartitraffico (Cfr. J. Sadegholvaad “effetto collaterale”). Il Partito Democratico Riminese cosa pensa di questi suoi Amministratori che operano in contrasto con i suoi principi ispiratori quali “non lasciare indietro nessuno”, “il bene comune”, “etica pubblica”. In questi anni siete sempre rimasti silenti e non avete mai preso posizione per sollecitare una soluzione almeno in grado di mitigare i rischi alla salute che corriamo da cinque anni"