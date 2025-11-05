  
fino al 7 novembre

I parchi Costa portano ad Ecomondo progetti di tutela degli squali

In foto: un appuntamento nello stand dei parchi Costa
un appuntamento nello stand dei parchi Costa
di Redazione   
Mer 5 Nov 2025 16:09 ~ ultimo agg. 16:13
Tempo di lettura 1 min
Anche Costa Edutainment è presente ad Ecomondo con l’Acquario di Livorno, Acquario di Cattolica, Oltremare e Italia in Miniatura. Tra le proposto un incontro in cui i responsabili dei parchi parleranno di progetti di tutela, monitoraggio e conservazione delle specie e degli ecosistemi.

L’Acquario di Livorno – sede di importanti appuntamenti di Blu Livorno 2025 – interviene con Alice Malotti, Referente Acquario di Livorno – e Giovanni Raimondi Coordinatore Scientifico Acquario di Livorno (in collegamento da remoto) sui  progetti sui temi della Blue Economy, come il progetto europeo Life European Sharks per la conservazione degli squali del Mediterraneo con la Carta di Livorno; il progetto della Carta dalla Posidonia, che, grazie a una collaborazione multidisciplinare con altri enti, prevede la trasformazione delle foglie secche di podisonia in carta sostenibile e biodegradabile; il progetto transfrontaliero AQuaBios, che mira a sviluppare sistemi per la produzione di plancton e altri organismi marini utili per l'acquacoltura sostenibile e il ripristino della biodiversità; gli studi che l’Università di Pisa effettua negli spazi della struttura sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla fauna marina.

