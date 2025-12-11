  
Indietro
menu
menu

Le entrate previste

Assunzioni: tre contratti su 10 ad under 30 ma l'80% a tempo determinato

di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 11 Dic 2025 12:36 ~ ultimo agg. 12:50
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, le nuove assunzioni in provincia di Rimini per il trimestre dicembre – febbraio saranno 7.790. Le 1.800 previste a dicembre si concentrano nei Servizi di alloggio/ristorazione/turismo, con 540 ingressi previsti, nel Commercio con 330, nei Servizi alle persone con 210, nelle Costruzioni con 190 e nei Servizi operativi a supporto delle imprese e delle persone con 120. In sostanza ben il 77% delle entrate riguarda il settore dei servizi e nel 68% dei casi ad attivarsi sono imprese con meno di 50 dipendenti, micro e piccole. Otto nuovi contratti su dieci sono a tempo determinato. Il 27% delle assunzioni previste si rivolge agli under 30. Il 28% delle imprese prevede invece di assumere personale immigrato. Infine nel 66% dei casi le imprese richiedono ai futuri assunti una esperienza professionale specifica o nello stesso settore e 44 volte su 100 prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati.

Altre notizie
l'ingresso dell'ex OGR di Rimini
Occupazione a rischio

Ex Officina Grandi Riparazioni. Marcia indietro su accordo: niente investimenti
di Redazione
VIDEO
albero di natale
SPESA MEDIA DI 176,90 EURO

Federconsumatori, +3,7% addobbi natalizi e prodotti tipici rispetto al 2024
di Redazione
le gazzelle dei carabinieri davanti al tribunale
chiesta pesante condanna

Rapporti sessuali sotto la minaccia del coltello, marito violento a processo
di Lamberto Abbati
repertorio
sinergia con le imprese

Occupazione femminile: Al via “Women’s Skill” per ridurre il divario di genere
di Redazione
repertorio
Divieto di ritorno ignorato

Con la patente revocata fugge all'alt della Polizia. Fermato dopo inseguimento
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO