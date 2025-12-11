Assunzioni: tre contratti su 10 ad under 30 ma l'80% a tempo determinato

Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, le nuove assunzioni in provincia di Rimini per il trimestre dicembre – febbraio saranno 7.790. Le 1.800 previste a dicembre si concentrano nei Servizi di alloggio/ristorazione/turismo, con 540 ingressi previsti, nel Commercio con 330, nei Servizi alle persone con 210, nelle Costruzioni con 190 e nei Servizi operativi a supporto delle imprese e delle persone con 120. In sostanza ben il 77% delle entrate riguarda il settore dei servizi e nel 68% dei casi ad attivarsi sono imprese con meno di 50 dipendenti, micro e piccole. Otto nuovi contratti su dieci sono a tempo determinato. Il 27% delle assunzioni previste si rivolge agli under 30. Il 28% delle imprese prevede invece di assumere personale immigrato. Infine nel 66% dei casi le imprese richiedono ai futuri assunti una esperienza professionale specifica o nello stesso settore e 44 volte su 100 prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati.