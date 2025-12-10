Con la patente revocata fugge all'alt della Polizia. Fermato dopo inseguimento

Nei giorni scorsi, una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato ha denunciato un 50enne per Resistenza e per non aver rispettato il Divieto di ritorno nel comune di Rimini. Era già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e reati in materia di droga.

Gli agenti hanno incrociato un’auto, il cui conducente ha cercato di evitare lo sguardo degli agenti per evitare di essere visto in volto. Insospettiti, gli agenti hanno immediatamente intimato l’alt all’auto che non si è fermato ma è fuggito sgommando e prendendo ad alta velocità le vie della città. Non si è fermato a diversi segnali di stop, percorrendo diverse vie in contromano e ad elevata velocità, in pieno centro abitato, rischiando di collidere con i veicoli che giungevano dal senso opposto, mettendo in pericolo la cittadinanza.

I poliziotti hanno allertato le altre pattuglie di volante presenti sul territorio. Una di queste ha intercettato l’auto in fuga, bloccandola.

A bordo un uomo ed una donna: il conducente aveva la patente già revocata. E' stato denunciato per Resistenza e per non

aver rispettato il Divieto di ritorno nel Comune di Rimini. E' stato sanzionato per la violazione del Codice della strada per la guida dell’auto con la patente revocata. Il veicolo è stato sequestrato.