SPESA MEDIA DI 176,90 EURO

Federconsumatori, +3,7% addobbi natalizi e prodotti tipici rispetto al 2024

In foto: albero di natale
albero di natale
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 11 Dic 2025 09:58 ~ ultimo agg. 10:45
Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, l’Osservatorio Federconsumatori ha rilevato i costi dei prodotti tipici di questa festa e le principali tendenze di acquisto da parte delle famiglie. Dai regali agli addobbi, dagli alberi di Natale alle prelibatezze culinarie: quest’anno gli aumenti non risparmiano nessun settore. Dall’indagine emerge un aumento medio dei prezzi del +3,7% rispetto al 2024. A registrare i rincari più elevati, paradossalmente, sono i regali low cost (+7,1%), seguiti dal settore alimentare, che registra rincari medi del +5,1%. Nonostante i rincari, e malgrado molte famiglie si trovino ancora in situazioni di difficoltà economica, gli italiani non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, specialmente quelli per i più piccoli. Secondo le prime stime effettuate dall’Osservatorio Federconsumatori, la spesa media a persona, tra chi effettuerà acquisti, sarà di 176,90 euro (+2% rispetto allo scorso anno).

In molti si sono già portati avanti: circa il 72% di chi ha effettuato acquisti in occasione del Black Friday lo ha fatto anticipando lo shopping natalizio e approfittando degli sconti, specialmente per i regali più costosi e quello tecnologici. L’online si conferma come canale preferenziale per l’acquisto dei regali, anche se sta prendendo sempre più piede la mercatini-mania, dove acquistare manufatti e prodotti tipici, magari sorseggiando del sidro o del vin brûlé. È interessante notare, però, che rispetto al 2024 cresce ancora la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo, attestandosi al +7,4%.

Molti cittadini a corto di idee o senza troppa voglia né tempo di inseguire i prezzi più vantaggiosi, si affideranno all’Intelligenza Artificiale per trovare regali e offerte. Aumenta anche il ricorso a Buy Now Pay Later: se nel primo semestre 2025 ha conosciuto una crescita di oltre il +28% rispetto al 2024 (e addirittura +188% rispetto al 2022, secondo dati CRIF), i regali di Natale non faranno eccezione ed alimenteranno questa percentuale portandola, secondo le stime, oltre il 36%. 

