Occupazione femminile: Al via “Women’s Skill” per ridurre il divario di genere
di Redazione
Mer 10 Dic 2025 18:45 ~ ultimo agg. 19:35
Parte a Rimini il progetto “Women’s skill”, affidato in seguito ad istruttoria pubblica alla cooperativa sociale bolognese “Open Group”, come capofila, insieme alla cooperativa sociale riminese “Il Millepiedi” in veste di partner operativo. L'obiettivo è ridurre il gap occupazionale, investire in percorsi di carriera femminile, avviare sistemi di welfare aziendale e potenziare la formazione.
Per rendere il mondo del lavoro più inclusivo e attento alle pari opportunità, si parte dalle aziende della provincia di Rimini. Nei prossimi mesi saranno selezionate alcune aziende del territorio, scelte in base alla presenza significativa di donne tra i dipendenti e alla disponibilità a partecipare attivamente. Per loro è previsto un pacchetto di attività che comprende:
- Laboratori formativi per dirigenti e dipendenti su linguaggio inclusivo, contrasto alle discriminazioni, maternità e paternità, educazione finanziaria e misure di sostegno alla crescita professionale.
- Consulenze personalizzate per introdurre o rafforzare sistemi di welfare aziendale e avviare percorsi verso la certificazione di parità di genere.
- Workshop pratici su strumenti concreti come buoni pasto, assistenza sanitaria, mobilità sostenibile e iniziative di benessere.
- Un portale digitale collegato al sito del Comune, che racconterà le attività, diffonderà buone pratiche e offrirà strumenti utili alle imprese e ai lavoratori.
Il progetto si collegherà al *Tavolo Parità di Genere* già attivo a Rimini e promuoverà un tavolo operativo con imprese, sindacati e associazioni per monitorare fenomeni come il gender pay gap e definire linee guida condivise.
Oltre a quelle messe a disposizione tramite il Comune di Rimini, per avviare le attività, le aziende coinvolte potranno accedere anche a ulteriori finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, Unioncamere, Dipartimento Pari Opportunità) legati alla certificazione di parità e al welfare aziendale.
“ I dati sull’occupazione femminile a Rimini – spiega Chiara Bellini , vicesindaca con delega alle politiche di genere - mostrano segnali positivi, ma il divario con gli uomini è ancora troppo ampio. Le donne continuano a sostenere gran parte del lavoro di cura familiare e questo limita la loro piena partecipazione al mercato del lavoro. In provincia il tasso di occupazione femminile resta infatti sotto la media europea di alcuni punti, con salari medi inferiori rispetto agli uomini. È proprio per colmare questo gap che nasce Women’s Skill, un progetto che offre alle aziende strumenti concreti, consulenze gratuite e accesso a finanziamenti per rendere la parità di genere non solo un obiettivo sociale, ma anche un vantaggio competitivo.”
