'Stare bene a scuola', torna il Settembre Pedagogico Riminese. Il programma

Il Settembre Pedagogico Riminese torna con una nuova edizione - dal 17 settembre al 16 ottobre - dedicata al benessere scolastico e alla scuola come luogo e laboratorio in cui si costruisce il futuro del Paese. L’iniziativa, promossa dal CIDI Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia‑Romagna, propone un mese di incontri rivolti a docenti, educatori e genitori, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra scuola, famiglie e comunità.

Nato come spazio di confronto tra scuola, ricerca educativa e territorio, il Settembre Pedagogico si presenta quest’anno nella cornice tematica “Stare bene a scuola” e sviluppa il percorso “Scuola. Laboratorio del futuro”: un ciclo di appuntamenti che alterna approfondimenti, laboratori, testimonianze e momenti aperti alla cittadinanza. Al centro, l’idea della scuola come uno dei luoghi fondamentali nei quali si costruisce il futuro del Paese.

Il programma si apre il 17 settembre con la lectio di Giuseppe Bagni, ex presidente nazionale CIDI. Seguono gli incontri dedicati alla pratica del teatro nella scuola, alla sicurezza, alla valutazione educativa e alla didattica della storia, con la partecipazione di docenti, ricercatori, associazioni e Forze dell’Ordine. Il percorso si chiude il 16 ottobre con “I Feel Good, il ritmo che unisce”, il concerto dell’orchestra ALIBANDA dell’IC Alighieri, aperto alla città.

Il programma completo e le iscrizioni sono disponibili tramite QR code sul manifesto ufficiale e sul sito del CIDI Rimini.



Incontri di apertura e visione pedagogica

17/09 – Giuseppe Bagni, ex presidente CIDI nazionale: “Per una scuola‑serra: la loro fioritura sarà anche la nostra”

Laboratori e pratiche educative

24/09 – Teatro nella scuola secondaria (Damiano Folli)

3–4/10 – Seminario e workshop Clio ’92 su storia, cittadinanza e cultura digitale

Benessere e sicurezza

28/09 e 12/10 – “Sicurezza a scuola: un percorso a 360°” con le Forze dell’Ordine

Valutazione educativa

8–9/10 – Cristiano Corsini, CVE Praxis, Valentina Felici: “La valutazione educativa – Scuole che costruiscono”

Evento conclusivo aperto alla città