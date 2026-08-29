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Già noto a forze dell'ordine

Cocaina e crack: 34enne arrestato in zona Metromare a Bellariva

In foto: repertorio @Carabinieri
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Redazione
   
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Nel pomeriggio di venerdì, durante un controllo stradale nei pressi della fermata del Metromare a Bellariva di Rimini, i carabinieri hanno colto sul fatto un 34enne straniero. L'uomo, residente a Rimini e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a bordo della sua auto e trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 2,7 grammi, e di 22 dosi di crack pari a 9,5 grammi. Il 34enne aveva con se anche 495 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella sua abitazione i militari hanno trovato altri 0,35 grammi di crack. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo disposto dall'Autorità Giudiziaria.

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