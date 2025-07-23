Cimiteri di Santa Aquilina e Santa Cristina, via alla manutenzione straordinaria

Nell’ultima seduta di giunta, l’amministrazione comunale ha approvato un piano di manutenzione straordinaria per gli edifici cimiteriali del forese, con un investimento complessivo di 202.300 euro. Un intervento che si inserisce in un’ottica di tutela e valorizzazione di luoghi che rappresentano la storia e l’identità delle comunità. I lavori, che saranno completati entro la fine dell’anno e realizzati da Anthea, interesseranno due cimiteri storici: quello di Santa Aquilina, dove verranno investiti 90.000 euro, e quello di Santa Cristina, oggetto di un intervento da 112.300 euro. In entrambi i casi, si tratterà di opere che puntano alla sicurezza strutturale e, contestualmente, al decoro, alla fruibilità e al rispetto del contesto architettonico.

Nel dettaglio, a Santa Aquilina si procederà al consolidamento dei colombari storici, comprese le coperture e la chiesetta, alla revisione dell’impianto elettrico, all’ampliamento con nuova rampa di scale, alla tinteggiatura dei nuovi loculi e alla sistemazione del verde. A Santa Cristina, invece, sono previsti il restauro della chiesetta e dei colombari, il consolidamento della muratura esterna, il rifacimento dell’impianto elettrico e la rimozione della vegetazione che compromette l’integrità degli edifici. Parallelamente si sta intervenendo alla riqualificazione del cimitero di San Lorenzo in Corregiano con l’adeguamento dei colombari e dei muri di cinta.

“Un atto doveroso di rispetto verso i luoghi della memoria collettiva e del culto - è il commento di Mattia Morolli, assessore alle opere pubbliche del comune di Rimini -. I cimiteri sono delle strutture cariche di significato per le famiglie e per la comunità, e per questo meritano attenzione per quanto riguarda la loro valorizzazione e la funzionalità degli spazi. Dietro questi interventi di decoro, c’è infatti il rispetto per chi riposa e frequenta questi luoghi per ricordare i propri cari, in una visione che mette insieme cura del territorio e memoria condivisa”.