cattolica
Arena della Regina. Per i tre concerti di avvio attese oltre 10mila persone
In foto: La presentazione
di Redazione
3 min
Sono già vicini al sold out molti dei dieci spettacoli che accenderanno durante l'estate l’Arena della Regina di Cattolica. Sul palco di piazza Repubblica arriveranno diversi big della musica italiana, da Claudio Baglioni al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci, da Caparezza a Giorgia, passando per i Bluvertigo, Il Volo, Madame, Gemitaiz, Fiorella Mannoia e Paolo Ruffini, che con il suo Din Don Down solo poche settimane fa ha riempito l'Arena di Verona. A presentare il programma a Palazzo del Turismo, sono state la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci, il titolare della Pulp Willie Sintucci e la dirigente al turismo Claudia Rufer.
“Anche quest’anno è stato realizzato un palinsesto davvero speciale – commentano la Sindaca Foronchi e l’Assessora Bartolucci – che conferma come Cattolica sia anche protagonista della musica nazionale e internazionale e come, attraverso i grandi artisti dello spettacolo promuova e valorizzi non solo la città, ma tutto il territorio e la riviera romagnola come destinazione turistica di eccellenza”.
“Abbiamo posizionato ormai da diverse stagioni l’Arena della Regina al primo posto in riviera per la durata e il calendario proposto – interviene Sintucci - In pochi anni, l’Arena di Cattolica è tornata a livelli nazionali ed è una delle poche arene che si permette concerti a pagamento. Cominciamo il cartellone con 3 serate consecutive e in tre giorni facciamo più di 10mila persone”.
Programma.
A dare il “la” sarà il “Grand Tour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, in calendario venerdì 17 luglio, che celebra i 40 anni dell’album più venduto di sempre in Italia e che ha segnato un’epoca. Il 18 luglio toccherà a Sal da Vinci, vincitore a Sanremo con “Per sempre sì” e che ha scelto Cattolica come prima data del suo tour. Il 19 luglio sarà la volta di Giorgia che farà sognare con successi intramontabili come “Come saprei”. Spazio alla comicità il 21 luglio con lo spettacolo “Din Don Down” di Paolo Ruffini, che porta in scena un progetto artistico di inclusione sociale con attori con la sindrome di Down. Il 23 luglio, un attesissimo ritorno de Il Volo, il trio che fonde l’opera e il pop. Il 25 luglio, dopo 4 anni di attesa dal suo ultimo tour, sale sul palco della Regina l’artista multiforme Caparezza, con i celebri brani che lo hanno confermato tra i pionieri del rap italiano. Ad aprire il mese di agosto sarà un altro amatissimo rap a firma di Gemitaiz, in scena l’8 agosto, mentre il 9 accenderà l’Arena il timbro unico di Madame, la giovane cantautrice che, accanto ai suoi successi, presenterà il disco Disincanto. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno, il 21 agosto, dei Bluvertigo guidati da Morgan, mentre il 29 agosto torna la voce elegante di Fiorella Mannoia, che porta in scena un omaggio a Ivano Fossati e Fabrizio De André.
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