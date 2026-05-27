Arena della Regina. Per i tre concerti di avvio attese oltre 10mila persone

Sono già vicini al sold out molti dei dieci spettacoli che accenderanno durante l'estate l’Arena della Regina di Cattolica. Sul palco di piazza Repubblica arriveranno diversi big della musica italiana, da Claudio Baglioni al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci, da Caparezza a Giorgia, passando per i Bluvertigo, Il Volo, Madame, Gemitaiz, Fiorella Mannoia e Paolo Ruffini, che con il suo Din Don Down solo poche settimane fa ha riempito l'Arena di Verona. A presentare il programma a Palazzo del Turismo, sono state la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci, il titolare della Pulp Willie Sintucci e la dirigente al turismo Claudia Rufer.

“Anche quest’anno è stato realizzato un palinsesto davvero speciale – commentano la Sindaca Foronchi e l’Assessora Bartolucci – che conferma come Cattolica sia anche protagonista della musica nazionale e internazionale e come, attraverso i grandi artisti dello spettacolo promuova e valorizzi non solo la città, ma tutto il territorio e la riviera romagnola come destinazione turistica di eccellenza”.

“Abbiamo posizionato ormai da diverse stagioni l’Arena della Regina al primo posto in riviera per la durata e il calendario proposto – interviene Sintucci - In pochi anni, l’Arena di Cattolica è tornata a livelli nazionali ed è una delle poche arene che si permette concerti a pagamento. Cominciamo il cartellone con 3 serate consecutive e in tre giorni facciamo più di 10mila persone”.