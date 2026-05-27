Rimini riduce le tariffe dei centri estivi 0‑6 anni: sconti in base ad Isee

158mila euro per ridurre le tariffe dei centri estivi per i bambini da 0 a 6 anni. E' la misura approvata dalla Giunta del Comune di Rimini per o servizi a titolarità comunale.

La novità più rilevante è la modalità operativa: le famiglie riceveranno direttamente la fattura già scontata, senza anticipare costi e senza dover richiedere rimborsi. Il Comune utilizzerà le risorse dell’avanzo vincolato per coprire gli abbattimenti.

La combinazione poi tra il taglio attuato dal comune e il contributo INPS per i servizi 0‑3 anni permetterà alle famiglie con ISEE più basso – in particolare sotto i 25 mila euro – di accedere ai servizi estivi con costi molto ridotti, in alcuni casi quasi azzerati.

“Con questo intervento – sottolinea l’Amministrazione comunale - vogliamo rendere i centri estivi davvero accessibili a tutte le famiglie. È una misura semplice e concreta: la tariffa arriva già scontata, senza richieste aggiuntive e senza dover anticipare nulla. Abbiamo scelto un criterio oggettivo, l’ISEE, che permette di modulare l’aiuto in modo equo e trasparente, pe dare la possibilità di vivere l’estate nei nostri servizi educativi, a prescindere dalle condizioni economiche delle famiglie.”.