Iniziativa del comune
Rimini riduce le tariffe dei centri estivi 0‑6 anni: sconti in base ad Isee
In foto: repertorio
di Redazione
2 min
158mila euro per ridurre le tariffe dei centri estivi per i bambini da 0 a 6 anni. E' la misura approvata dalla Giunta del Comune di Rimini per o servizi a titolarità comunale.
La novità più rilevante è la modalità operativa: le famiglie riceveranno direttamente la fattura già scontata, senza anticipare costi e senza dover richiedere rimborsi. Il Comune utilizzerà le risorse dell’avanzo vincolato per coprire gli abbattimenti.
La combinazione poi tra il taglio attuato dal comune e il contributo INPS per i servizi 0‑3 anni permetterà alle famiglie con ISEE più basso – in particolare sotto i 25 mila euro – di accedere ai servizi estivi con costi molto ridotti, in alcuni casi quasi azzerati.
“Con questo intervento – sottolinea l’Amministrazione comunale - vogliamo rendere i centri estivi davvero accessibili a tutte le famiglie. È una misura semplice e concreta: la tariffa arriva già scontata, senza richieste aggiuntive e senza dover anticipare nulla. Abbiamo scelto un criterio oggettivo, l’ISEE, che permette di modulare l’aiuto in modo equo e trasparente, pe dare la possibilità di vivere l’estate nei nostri servizi educativi, a prescindere dalle condizioni economiche delle famiglie.”.
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