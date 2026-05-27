Energia e gas, nel Decreto Bollette misure contro il telemarketing selvaggio

La pazienza di chiunque possegga un telefono è sempre più messa a dura prova dall'assalto selvaggio di call center, spesso e volentieri registrati, con offerte di forniture di servizi. L'auspicio è che, almeno per quanto riguarda le forniture di energia elettrica e gas, siano le ultime settimane di tormento per i consumatori.

Il Decreto Bollette varato dal governo e pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale in vigore dal 18 giugno vieta espressamente le chiamate e i messaggi promozionali finalizzati alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas nei confronti dei consumatori. Vengono individuate due eccezioni: quando sia stato lo stesso utente a richiedere il contatto tramite i canali ufficiali del venditore, compresi i form online, e quando si tratti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere offerte commerciali: i contratti proposti da altri fornitori tramite chiamate o messaggi sono nulli e, fuori da questi casi, ogni contatto promozionale deve considerarsi illecito.

Il meccanismo di tutela per i consumatori prevede la possibilità di segnalare il numero utilizzato per il contatto sia al Garante per la protezione dei dati personali sia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

"Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto ... indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l’AGCOM, nell’ambito dell’attività istruttoria svolta d’ufficio o a seguito della segnalazione di cui

al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina

al gestore telefonico competente l’immediata sospensione dell’utilizzo delle linee allo stesso assegnate".