Sarà intitolata a Marcello Di Bella la sala conferenze del Centro Polivalente

A 4 anni dalla sua scomparsa, Cattolica rende omaggio all'indimenticato direttore del Centro Culturale Polivalente Marcello Di Bella con l’intitolazione della sala conferenza del Centro. La cerimonia di svelamento della targa, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà venerdì 29 maggio, alle 17. “Dalla fabbrica della cultura al laboratorio delle speranze. Marcello Di Bella e il Centro Culturale Polivalente” è il titolo dell’evento che non sarà solo un momento celebrativo, ma soprattutto una ripartenza e aggiornamento dell’esperienza pregressa. L’intitolazione vuole essere il doveroso omaggio a un intellettuale che ha posto la parola, come strumento di presenza e di visione, come perno dell’attività del Centro Culturale Polivalente.

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca Franca Foronchi, del Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini, del dirigente alla cultura Riccardo Benzi, si procederà allo svelamento della targa. Poi spazio agli interventi del filosofo Paolo Ercolani, docente dell’Università di Urbino, sul titolo “Dia-Logos: il pensiero come bene comune”, alla dottoressa Anna Maria Bernucci, curatrice della storica pubblicazione Biblioteamus ed ex dipendente del Comune di Cattolica e ad Enrico Capodaglio, scrittore e critico letterario, nonché storico amico del direttore. Ad arricchire l’evento, i videocontributi del filosofo Luciano Canfora e del magistrato Piergiorgio Morosini. Alla cerimonia sarà presente la famiglia di Marcello Di Bella, la moglie Angela Angelini e i figli Niccolò e Cesare.