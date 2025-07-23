Area verde Sant'Ermete, il Comitato risponde alla vice sindaca Mussoni

Continua il botta e risposta tra le parti nell'ambito dell'Area Verde di Sant'Ermete. Dopo la risposta della vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni al Comitato Cittadini Sant'Ermete e San Martino (da leggere qui) arrivano nuove precisazioni da parte del Comitato stesso, che riportiamo integralmente:

"In relazione alla dichiarazione dell’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Santarcangelo di Romagna, il Comitato di Cittadini Sant’Ermete e San Martino, ringrazia per le risposte e precisa:

1) per la manutenzione ordinaria non effettuata, nella fattispecie sfalci non ritirati da settimane, ci risulta che gli uffici preposti siano stati contattati dai cittadini, però, se ciò non è sufficiente, appare evidente che il problema è di competenza del Comune che ha dato in appalto il servizio. Stessa cosa accade per le piante tagliate e lasciate con parte del tronco pericolosamente fuori terra, tale problema è stato segnalato dal comitato in diversi incontri, ora si è ulteriormente aggravato, perché il pericolosissimo moncone di una pianta è stato lasciato nel parco vicino ai giochi per i bambini. Inoltre, le piante non più in vita dovrebbero essere sostituite con altre messe a dimora, per mantenere la stessa numerosità di alberi .

2) Al riguardo le cifre esposte per i lavori nelle frazioni, ne prendiamo atto, sono certamente diventate consistenti, presumibilmente, perché troppo poco era stato fatto nel tempo ed inoltre, al riguardo il problema principale, la messa in sicurezza del territorio dalle alluvioni, siamo convinti che siano indispensabili le vasche di laminazione e nell’ultimo incontro, non sono emerse tempistiche per la loro realizzazione, ed a nostro avviso, spetta agli organi preposti del Comune contattare ed eventualmente sollecitare il Consorzio di Bonifica che dovrebbe eventualmente realizzare l’opera. Infine, anche il rispristino dei necessari fossati di scolo, enunciato nei precedenti incontri, salvo errori, non appare realizzato.

3) Al riguardo la pista ciclopedonale a Sant’ Ermete, il Comitato la sollecita fortemente da anni, salvo errori, i fondi sono stati spesso canalizzati in altre “emergenze”, finalmente dopo circa un ventennio, forse, siamo arrivati al traguardo, ed appare naturale che ora, le frazioni, necessitino di consistenti investimenti. Prendiamo atto del “ caffè con il Sindaco” per il giorno 26 luglio, una buona iniziativa per una chiacchierata, ma per risposte ufficiali preferiamo incontri istituzionali ed auspichiamo la presenza del Sindaco, assente negli ultimi incontri. Attendiamo una convocazione per i numerosi punti in attesa di risposte, per i mesi di settembre o ottobre".