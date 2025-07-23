  
il 2 agosto

Solidarietà e partecipazione con la “Camminata dei Sorrisi Summer Edition”

In foto: "La Camminata dei Sorrisi Summer Edition"
di Redazione   
Mer 23 Lug 2025 13:11 ~ ultimo agg. 4 Ago 05:01
Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Camminata dei Sorrisi si prepara a tornare con una speciale versione estiva in programma sabato 2 agosto 2025, a Viserbella di Rimini. L’iniziativa, promossa dal Comitato Turistico di Viserbella per AROP OdV, con il supporto dei volontari del progetto “La Camminata dei Sorrisi”, rappresenta un appuntamenti significativo, ricorrente e ricco di significati del calendario solidale dell’Associazione.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi a favore dei bambini in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, sostenuti quotidianamente da AROP OdV attraverso attività di assistenza, accoglienza e supporto alle famiglie. Il percorso prevede un momento di aggregazione a partire dalle ore 19.00 presso il porticciolo di Viserbella (via Dati, 117), dove sarà possibile ritirare il kit di partecipazione con un contributo di 10 euro per gli adulti e gratuito per i minori di 10 anni. I partecipanti percorreranno un tragitto accessibile a tutti, fino al Bagno 55, per poi fare ritorno al punto di partenza, dove si terrà una serata di festa all’insegna della musica, dell’animazione e della condivisione.

L’edizione estiva della Camminata si caratterizza per un format che unisce il benessere fisico al divertimento e alla solidarietà, in una cornice informale e accogliente. L’evento prevede, al termine della camminata, un color party, momenti musicali, attività ricreative, una lotteria con premi e punti ristoro. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse da AROP OdV per favorire la partecipazione attiva della comunità e per sostenere, attraverso forme inclusive e coinvolgenti, la missione dell’associazione: garantire ai piccoli pazienti oncologici cure e accoglienza nel miglior contesto possibile.

Per info https://arop.it/la-camminata-dei-sorrisi-summer-edition/
Per le iscrizioni è possibile contattare AROP OdV al numero 333 5640640 o via e-mail all’indirizzo segreteria@arop.it. È inoltre attivo il contatto della Pro Loco di Viserbella al 347 4433456.

 

