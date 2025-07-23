Documenti con falsa nazionalità, espulsi due cittadini stranieri

Nelle prime ore del 22 luglio 2025, il personale dipendente in servizio di controllo del territorio di pertinenza, ha proceduto d’iniziativa, all’identificazione di due giovani stranieri, che dai documenti risultavano di nazionalità rumena, a causa del loro atteggiamento sospetto. I poliziotti, insospettiti dall’aspetto degli stessi, procedevano ad ulteriori approfondimenti, tirando in causa gli esperti di falso documentale in forza all’ufficio di Polizia di Frontiera. Grazie all’intervento del personale specializzato, è risultato che i due documenti, infatti, fossero stati abilmente contraffatti per celare la propria vera identità e nazionalità, che invece era moldava.

Pertanto, i due stranieri, di cui uno già condannato per reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sono stati tratti in arresto per il possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e condotti immediatamente innanzi all’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto. Al termine degli atti di rito i due stranieri, irregolari, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura che procedeva all’espulsione degli stessi e all’emissione di un divieto di ingresso in tutto lo Spazio Schengen per 3 anni.