  
Indietro
menu
menu

ex assessore a Bologna

Apt Servizi ER. Alberto Aitini è il nuovo presidente . La Rinaldis nel CdA

In foto: Foto di gruppo per la nomina
Foto di gruppo per la nomina
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Alberto Aitini è il nuovo presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna. L'ex assessore al Commercio del Comune di Bologna succede a Davide Cassani, che ha guidato la società in house per il turismo della Regione dal 2022. Insieme ad Aitini, nel cda di Apt Servizi entrano anche Amedeo Faenza, presidente regionale di Federalberghi, Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini (confermata), Giovanni Trombetti, presidente di Federalberghi Bologna, e Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti area Ravenna-Cesena. Per l'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, l'esperienza di Aitini è una "risorsa importante per affrontare le nuove sfide del turismo regionale e accompagnare il lavoro di Apt Servizi nei prossimi anni".

Altre notizie
il ritorno della Germania: atterrato il volo da Colonia
Pieno al 93%

Il ritorno della Germania all'aeroporto di Rimini: atterrato il volo da Colonia
di Redazione
un attrezzo
Di fabbricazione cinese

Segnalazione Technogym a GdF: sequestrati prodotti a Rimini Wellness
di Redazione
Una Volante della polizia e l'ambulanza del 118 (repertorio)
nella notte a rimini

Ristoratore e compagna accoltellati vicino a casa, è caccia ai due rapinatori
di Lamberto Abbati
Spartans Ferrara-Matilde Bondeno
FIP Emilia-Romagna

I risultati di play off e play out del campionato di Divisione Regionale 2
di Icaro Sport
Publiphono, stagione al via
Addio a "radio vacanza"

Publiphono: già 10 persone ritrovate in spiaggia nel primo weekend
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO