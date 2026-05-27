Apt Servizi ER. Alberto Aitini è il nuovo presidente . La Rinaldis nel CdA

Alberto Aitini è il nuovo presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna. L'ex assessore al Commercio del Comune di Bologna succede a Davide Cassani, che ha guidato la società in house per il turismo della Regione dal 2022. Insieme ad Aitini, nel cda di Apt Servizi entrano anche Amedeo Faenza, presidente regionale di Federalberghi, Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini (confermata), Giovanni Trombetti, presidente di Federalberghi Bologna, e Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti area Ravenna-Cesena. Per l'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, l'esperienza di Aitini è una "risorsa importante per affrontare le nuove sfide del turismo regionale e accompagnare il lavoro di Apt Servizi nei prossimi anni".